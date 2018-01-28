Собчак пожаловалась полиции на провокаторов в Грозном

28 января 2018, 13:42

Несколько молодых людей потребовали от Ксении Собчак покинуть Грозный после ее одиночного пикета в поддержку Оюба Титиева. Собчак обратилась за помощью к полиции.

Как писал "Кавказский узел", одиночный пикет в Грозном с требованием освободить правозащитника Оюба Титиева провела сегодня кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". Подробнее о том, чего ждать от "кандидата против всех", чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Трансляция визита Ксении Собчак в Грозный велась на странице "Собчак против всех" в соцсети Facebook. Судя по трансляции, после одиночного пикета Ксения Собчак решила прогуляться по центру Грозного, по проспекту Путина, вместе с обозревателем "Новой газеты" Еленой Милашиной и другими журналистами. При этом Собчак сопровождали двое телохранителей.

Ксения Собчак обратила внимание, что проспект Путина "был неожиданно перекрыт". На проспекте Путина Собчак встретили молодые люди, которые начали выкрикивать оскорбления в адрес телеведущей. Молодые люди, не менее восьми человек, пошли за Собчак, требуя от нее уехать из города.

"Я считаю, что это специально организованная провокация, которая была организована для того, чтобы показать недовольство жителей [визитом Собчак в Грозный]. Безлюдная абсолютно улица, и внезапно появилась группа мужчин, которые закрывают свои лица. Практически нет прохожих, а есть толпа мужчин, оскорбляющих женщину. Ситуация не вполне нормальная", - заявила Собчак.

"Вам здесь не место! Мы не рады вам тут! Домой - есть прямая дорога до Москвы!", - продолжали выкрикивать молодые люди. "Вы к нам домой пришли, это наш дом, и вам не место тут. Никаких провокаций нет, просто садитесь в машину и уезжайте. Мы не рады вам", - заявил один из них.

После этого телеведущая обратилась за помощью к одному из полицейских. "Почему вы не предпринимаете меры? Люди идут за мной и оскорбляют меня", - пожаловалась Собчак.

Полицейский отошел в сторону, после чего к Ксении Собчак обратился мужчина, которого телеведущая сочла одним из провокаторов. Мужчина спросил Собчак, почему она оскорбляет руководство Чечни.

"Но как конкретно я оскорбила чеченский народ или вашего руководителя? Я лишь говорила о том, что в Чечне существует проблема с преследованием правозащитников", - заявила Собчак. После непродолжительного диалога Собчак уехала с проспекта.

По мнению Собчак, "только пристальное внимание может спасти Оюба Титиева". Об этом Собчак заявила в своей статье, опубликованной в "Новой газете" 27 января. Собчак подчеркнула, что в ходе ее поездки в Чечню и Ингушетию с ней "отказались встречаться Кадыров и Евкуров".

"Видимо, посланниками Москвы они готовы признать только эмиссаров Путина. Это их ошибка. Но я рада общаться с людьми на улицах, узнавать мнение простых чеченцев и ингушей", - отметила Собчак.

"И, конечно, для меня важнейшая часть этой поездки — поддержка Оюба Титиева. Сегодня, когда местные правозащитники пропали, убиты или уехали из республики, поддержка из России для него очень важна. Только гласность, только наше пристальное внимание могут его спасти", - считает телеведущая.

Следующим пунктом в программе визита на Северный Кавказ значится Дагестан, отмечается в сообщении, размещенном в группе "Мой Дербент-плюс" в соцсети "ВКонтакте".

Телеведущая Ксения Собчак 16 января в своем заявлении потребовала освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Призыв Ксении Собчак выпустить на свободу главу чеченского отделения ПЦ "Мемориал" не имеет смысла, так как это вне компетенции главы республики, заявил Рамзан Кадыров. Однако Ксения Собчак не поверила в искренность слов Рамзана Кадырова о Титиеве. "...невозможно поверить его словам, что он "никогда не слышал о Титиеве". Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева, если нужно - походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба, переданная через представителя ЧР в Москве Бекхана Таймасханова, так как ни у меня, ни у правозащитников "Мемориала" нет ни малейших иллюзий, кто принимает такие решения. Кадыров во встрече отказал", - заявила Ксения Собчак.

Напомним, что вечером 27 января в Назрани прошла встреча ингушской общественности с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак, на которой присутствовали более 70 человек.

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