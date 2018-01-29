Жители Чечни сочли постановочным протест против визита Собчак

29 января 2018, 13:16

Протест молодых людей, потребовавших от Ксении Собчак покинуть Чечню после ее пикета в Грозном, противоречил законам гостеприимства, считают некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" местных жителей. Чеченское телевидение объяснило недовольство визитом Собчак тем, что она "ассоциируется с реалити-шоу "Дом-2".

Как писал "Кавказский узел", 28 января кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес.

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". Мнения ее сторонников о том, чем Собчак привлекательнее Путина и Навального, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

На видео, опубликованном 28 января в YouTube, показано, как Ксения Собчак во время визита в Грозный заказала кофе в уличной кофейне, после чего один из молодых людей, подошедших к ней, спросил: "Зачем вы кофе пьете? Кофе вреден для лошадей!".

Молодой человек объяснил Собчак свое недружелюбие тем, что она приехала в Чечню "не с добрыми намерениями". "Я знаю о ваших истинных намерениях, я не хочу, чтобы вы находились в нашей республике", - сказал он Ксении Собчак.

На возражение телеведущей, что она находится в общественном месте на улице российского города, мужчина ответил: "Это общественное пространство, но республика - наша". После попытки Собчак объяснить, что она находится в своей стране, один из мужчин выкрикнул нецензурное требование покинуть город, а оппонент телеведущей пояснил: "Вам не место тут. Вы просто садитесь в машину и уезжайте. Мы не рады вам тут". Ксения Собчак поблагодарила собеседника и направилась к автомобилю под крики собравшихся мужчин, требовавших от нее уехать "домой".

"Мы не хотим, чтобы из Российской Федерации сделали "Дом-2", - пояснил один из жителей Чечни на опубликованном видео. "Здесь не будет "Дом-2", нам не надо "Дом-2", - подтвердил другой оппонент телеведущей, предложив ей приезжать в Чечню не в качестве кандидата в президенты, а "просто так".

"Кавказский узел" не может утверждать, что видео сделано кем-то из участников дискуссии.

В телесюжете ЧГТРК "Грозный" о визите Собчак в Чечню, размещенном 28 января на YouTube-канале компании под названием "Ксению Собчак осмеяли в Грозном", видеозапись инцидента использована в сокращенном виде. В телевизионной версии видео сохранены вопросы к Ксении Собчак со стороны молодых людей, которых телеканал представил зрителям как "горожан", однако многие ответы Собчак удалены.

Авторы сюжета ЧГТРК отметили, что "во всей Чечне не нашлось ни одного человека, кто вышел бы с ней (Ксенией Собчак. - Прим. "Кавказского узла") на пикет", после чего в сюжете был показан фрагмент видеозаписи с места пикета, на котором Собчак подчеркнула, что ее пикет - одиночный.

Недовольство молодых людей визитом Собчак авторы телесюжета объяснили тем, что "в чеченском обществе Собчак ассоциируется не с политической деятельностью, а с нашумевшим реалити-шоу "Дом-2", концепция которого полностью противоречит чеченскому менталитету".

Жители Чечни осудили поведение участников инцидента

Видеоролик, на котором молодые люди требуют от Собчак "убираться" и выкрикивают оскорбления в ее адрес, вечером 28 января также распространили пользователи WhatsApp. При этом большинство пользователей мессенджера назвали действия молодых людей недопустимыми. По их мнению, недовольные визитом Собчак люди могли бы "просто ее проигнорировать", а не "пытаться на что-то спровоцировать", передал корреспондент "Кавказского узла".

Приезд Собчак в Чечню назвал неожиданным руководитель одной из местных НПО. "Я не думал, что она приедет в республику и тем более организует пикет с требованием освободить Оюба Титиева", - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его предположению, протест молодых людей был организован властями. "Все эти группы "недовольных", выкрики, требования убираться и далее в таком духе, это был постановочный спектакль, призванный показать, что тут все во всем согласны с властями", - поделился своей версией глава неправительственной организации.

Поведение молодых людей противоречило законам гостеприимства, сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница НПО Малика.

"Я не отношу себя к поклонникам Ксении Собчак, но поведение тех парней, что подходили к ней, требовали убираться и так далее, выглядело очень мерзко и подло. Такие вещи недопустимы... У нас любого гостя, пусть даже врага, принято встречать с уважением", - сказала она.

Смотреть телесюжет о приезде Собчак, показанный ЧГТРК "Грозный" вечером 28 января, было "неприятно", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Умар.

"Не понимаю, зачем понадобилось поднимать такой шум вокруг ее приезда, лучше бы просто проигнорировали, чем выставлять себя на позор", - пояснил мужчина.

Сотрудник одного из министерств Чечни Ислам в свою очередь счел провокационным пикет Ксении Собчак. "Зачем понадобилось ехать в Грозный и устраивать пикет в центре города? Она пыталась устроить скандал из своего визита, вызвать какую-то реакцию. Ей нужен был просто пиар", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своей версией Ислам.

"Имя Ксении Собчак у меня, как, наверное, и у других, ассоциируется в первую очередь со скандальным проектом "Дом-2". Чего она хотела добиться своим приездом в Грозный, совершенно непонятно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни, журналистка по образованию Петимат.

Сажин: молодые люди исполняли указание сверху

Если жители Чечни и будут приветствовать оппозиционера, то лишь такого, который "хоть как-то" соответствует симпатиям чеченцев, предположил автор блога на "Кавказском узле" под ником BERG...man Tbilisi. "На мой взгляд, Собчак им не соответствует", - написал он в своем посте "Видео с оскорблениями Собчак в Грозном".

По мнению блогера "Кавказского узла", Собчак приезжала в Грозный "для провокации и подобных видео".

Молодые люди на улице Грозного действовали не по своей инициативе, предположил в комментарии к записи блогера правозащитник Игорь Сажин. "Нельзя людям опускаться до такого. Мне думается, что все было построено довольно просто. Когда узнали, что Ксения едет в Грозный, тут же пошел приказ "изобразить глас народа". Приказ тут же побежало исполнять самое низшее звено преданных исполнителей. Те, кто делает самую грязную работу, которых не жалко светить, не жалко в случае чего сдать. Делали это весьма топорно, без подготовки, по быдло-конструкции, через "быкование". Получилось довольно гнусно", - поделился своим мнением Игорь Сажин.