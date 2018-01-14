Норвежцы договорились о поддержке Оюба Титиева

14 января 2018, 08:43

Министерство иностранных дел Норвегии отреагировало на заявление Норвежского Хельсинкского комитета в поддержку правозащитника Оюба Титиева, пообещав поднять на двухсторонних переговорах с Россией вопрос об освобождении правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Перед этим Титиев рассказал суду об обстоятельствах своего задержания и заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком. Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 12 января защита обжаловала арест правозащитника.

11 января правозащитные организации Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH и Всемирная организация против пыток выступили с совместным заявлением, потребовав от властей России освободить Оюба Титиева. "Сам факт, что чеченские власти так грубо фабрикуют против Титиева дело о наркотиках, вряд ли может вызвать удивление с учетом того, насколько ожесточенно и последовательно они преследуют людей, отваживающихся заявлять о нарушениях в Чечне прав человека. Вопрос в том, как поступит федеральный центр и готовы ли международные партнеры Москвы со своей стороны сделать все возможное, чтобы добиться от нее должной реакции?", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Бьорна Энгесланда. Текст заявления опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Документы организаций".

Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьорн Энгесланд заявил о том, что он не удивлен фабрикацией дела в отношении Титиева. "Власти Чечни настойчиво преследуют храбрых людей, высказывающихся по поводу нарушений прав человека", - приводятся слова Энгесланда в релизе, размещенном 11 января на сайте Норвежского Хельсинкского комитета.

В релизе также отмечается, что Норвежский Хельсинкский комитет призвал правительство Норвегии обратить внимание на ситуацию с уголовным преследованием Титиева.

"Он много раз посещал нас в Осло. Выдвинутые против Титиева обвинения в хранении наркотиков кажутся смешными и их можно расценивать не иначе, как наказание за его деятельность. Норвегия поддерживает правозащитников по всему миру. Поэтому арест Оюба Титиева, с которым встречался министр иностранных дел Норвегии в Осло в ноябре (2017 года, - прим. "Кавказского узла"), должен вызывать глубокую обеспокоенность правительства Норвегии", - отметил Бьорн Энгесланд в письме в МИД Норвегии, направленном 10 января.

11 января заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен ответил норвежским правозащитникам, подчеркивается в релизе Норвежского Хельсинкского комитета.

"Мы глубоко обеспокоены фактом ареста Оюба Титиева. Правозащитники подвергаются большой опасности в Чечне, что, к сожалению, было неоднократно подтверждено имевшими место многочисленными трагическими событиями. Те немногие люди, которые, несмотря на давление со стороны властей и грозящую им ежесекундно опасность, продолжают работу по защите прав человека в такой обстановке, несомненно, являются очень смелыми", - отметил Аудун Халворсен в письме к правозащитникам. Копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Аудун Халворсен подчеркнул, что правительство Норвегии планирует обсудить ситуацию с преследованием Титиева в ходе двусторонних переговоров с властями России. "Мы также будем работать над тем, чтобы представители Норвегии подняли вопрос о преследовании Титиева в ОБСЕ и/ или в Совете Европы", - заявил Халворсен.

"Мы выражаем нашу глубочайшую обеспокоенность в связи с арестом Титиева и обратимся к российским властям с просьбой принять незамедлительные меры по его освобождению", - подчеркнул Халворсен.

Напомним, что прекратить преследование Оюба Титиева призвали комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс и Евросоюз. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов попросил председателя СКР провести проверку задержания Титиева, которое, по его мнению, может быть связано с правозащитной деятельностью. В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал беспочвенными предположения о связи дела Титиева с работой в "Мемориале".

С заявлением в поддержку Титиева также выступила Платформа гражданской солидарности (The Civic Solidarity Platform, CSP) - объединение гражданских организаций и групп из стран ОБСЕ, а также международных НПО. "Мы призываем международные организации и правительства зарубежных стран внимательно следить за делом Титиева и довести наши проблемы до сведения властей Российской Федерации. Россия должна выполнять свои международные обязательства в области прав человека и обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в заявлении, подписанном, в том числе Норвежским Хельсинкским комитетом.