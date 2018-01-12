Оюб Титиев. Фото: пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал" https://memohrc.org/ru/news_old/zaderzhan-rukovoditel-groznenskogo-predstavitelstva-pravozashchitnogo-centra-memorial

12 января 2018, 19:42

Титиев заявил Следкому о фальсификации уголовного дела

Адвокат правозащитника Оюба Титиева, арестованного в Чечне по обвинению в хранении наркотиков, сегодня передал в Следственный комитет его заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности чеченских силовиков, которые, по мнению правозащитника, подбросили ему наркотики.

Как писал "Кавказский узел", 11 января суд постановил заключить Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Перед этим Титиев рассказал суду обстоятельства своего задержания и заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком. Он также написал заявление в СУ СКР по Чечне с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Его адвокат пояснил, что планирует подать заявление 12 января.

Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. Сегодня защита обжаловала арест правозащитника.

Сегодня адвокат правозащитника Петр Заикин подал в СУ СКР по Чечне заявление Оюба Титиева, который просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему силовиков, которые "в целях фальсификации против него уголовного дела" подбросили в его автомобиль черный пакет, "якобы содержащий наркотическое вещество", говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Управление СКР по Чечне по состоянию на 19.42 мск не прокомментировало на своем сайте позицию Титиева.

Напомним, что прекратить преследование Оюба Титиева призвали международная организация Human Rights Watch, комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс и Евросоюз. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов попросил председателя СКР провести проверку задержания Титиева, которое, по его мнению, может быть связано с правозащитной деятельностью. В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал беспочвенными предположения о связи дела Титиева с работой в "Мемориале".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Глава СПЧ попросил Бастрыкина проверить дело Оюба Титиева", "Защита рассказала о недопуске правозащитников к Оюбу Титиеву", "Сотрудник ПЦ "Мемориал" пропал после задержания в Чечне".

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