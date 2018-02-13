Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?

13 февраля 2018, 10:58

8 декабря бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Киеве. В его квартире начали обыск представители генпрокуратуры и СБУ. 21 декабря Высшему административному суду Украины предстоит решить, был ли законным указ президента Порошенко, на основании которого Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. По итогам рассмотрения дела Саакашвили могла грозить высылка в Грузию, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, или депортация в третью страну. Теперь появился еще и третий сценарий - бывший президент Грузии может оказаться в украинской тюрьме.

"Кавказский узел" попробовал разобраться в том, что может грозить Михаилу Саакашвили при разных вариантах развития событий.

12 февраля 2018 года был задержан в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и депортирован в Польшу .

За что Саакашвили задержали в Киеве?

Михаилу Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Ему грозит до 5 лет заключения .

Служба безопасности Украины обвинила бывшего одесского губернатора в соучастии преступным организациям и попытке свержения власти. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили и его команду финансировал скрывающийся в России олигарх Сергей Курченко. "За деньги Курченко Саакашвили финансировал акции протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами", – заявил прокурор .

Силовики уже пытались задержать Саакашвили 5 декабря. У него дома проходил обыск в рамках дела о финансировании представителями бывших украинских властей митингов, организованных в Киеве партией "Движение новых сил" . Во время обыска Саакашвили забрался на крышу дома, где находится его квартира, и угрожал спрыгнуть вниз, если его попытаются задержать.

У дома Саакашвили тогда начались столкновения между правоохранителями и его сторонниками . Толпа заблокировала машину, на которой политика пытались увезти силовики . Позже группа поддержки силой открыла двери машины и освободила Саакашвили, который направился в палаточный лагерь возле Верховной Рады .

8 декабря бывшего губернатора Одесской области всё-таки поместили в изолятор временного содержания.

11 декабря Саакашвили привезли в Печерский суд, чтобы избрать для него меру пресечения. Политик заявил, что считает себя не задержанным, а военнопленным . Прокуроры попросили суд отправить Саакашвили под домашний арест, в том числе по причине попыток российских спецслужб его ликвидировать . Но судья указала на нестыковки в материалах дела и отказалась ограничивать свободу Саакашвили до суда .

Могут ли бывшего президента выслать в Грузию?

Как ранее заявлял сам бывший грузинский лидер, генпрокурор Украины Юрий Луценко уже начал готовить документы с целью его экстрадиции в Грузию. Кроме того, нескольких грузинских соратников Саакашвили, работавших с ним вместе на Украине, из страны уже депортировали. В частности, из Украины выслали бывшего водителя Саакашвили Михаила Абзианидзе, бывшего начальника его личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили и подполковника грузинской армии в отставке Давида Макишвили.

По словам Саакашвили, троих его соратников перед депортацией избивали, надев им на голову мешки. При этом политик не сообщил, откуда ему известны эти подробности .

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко считает, что Саакашвили могут выслать из страны уже совсем скоро. "Для них это возможность избавиться от конкурента и, с другой стороны, выполнить поручение Грузии по его возвращению туда", - заявил депутат в одном из интервью .

Несколько источников в силовых структурах Украины, а также источники из окружения Саакашвили сообщили, что Саакашвили могут депортировать, но не в Грузию, а в третью страну. В качестве вариантов называлась Польша или Нидерланды .

Не исключено, впрочем, что утечки о намерении депортировать бывшего грузинского лидера на родину – это лишь способ заставить его уехать добровольно, перебравшись в США или в одну из стран ЕС. Такой вариант у Саакашвили, скорее всего, остается, ведь до сентября нынешнего года политик беспрепятственно находился Америке и в странах Евросоюза .

Грузинского гражданства Михаил Саакашвили был лишен , поскольку конституция Грузии запрещает иметь два гражданства. Но не исключено, что у бывшего президента есть гражданство еще какой-то страны. Он, например, мог получить паспорт в Нидерландах, на родине жены.

Адвокат Михаила Саакашвили в Грузии Бека Басилая считает, что решении об экстрадиции Саакашвили в Грузию, если оно будет принято, будет "совершенно незаконным". По его мнению, ни депортировать, ни экстрадировать в Грузию бывшего президента нельзя, поскольку аннулирование украинского гражданства Саакашвили было незаконным. В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" адвокат также указал, что ранее недопустимость экстрадиции Саакашвили признавали и украинские власти, усматривавшие в его преследовании на родине политические мотивы. По той же причине, как объяснил адвокат, Саакашвили отказался объявлять в розыск Интерпол.

Украинский адвокат политика Маркиян Галабала тоже считает, что депортация Саакашвили не может быть осуществлена, поскольку лицо без гражданства, которое постоянно проживает в Украине, по украинским законам, выдано быть не может. Кроме того, Саакашвили пытается получить статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Их экстрадировать тоже нельзя. Об этом адвокат рассказал в интервью "Кавказскому узлу".

12 декабря 2017 года министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона пока не получала ответа от официального Киева на запрос об экстрадиции Саакашвили .

Что грозит Саакашвили на родине?

Грузинский адвокат Гела Николаишвили в интервью «Кавказскому узлу» рассказал, что, если Саакашвили окажется в Грузии, то он будет задержан прямо при пересечении границы и отправлен в СИЗО. После задержания суд должен будет дополнительно подтвердить ранее вынесенное решение об заочном аресте. Но это, как объяснил Николаишвили, скорее формальная процедура.

По мнению грузинского политолога "Клуба независимых экспертов" Рамаза Сакварелидзе, на сегодняшний день у Саакашвили нет влиятельных сторонников в Грузии, которые могли бы по его приезду сразу же переправить в другую страну или оказать политическую поддержку. Он обратил внимание, что у учрежденной Саакашвили партии "Единое национальное движение" осталось мало сторонников в стране, на выборах партия получила 18% голосов и при желании не может организовать крупный митинг.

"В Грузии на стороне Саакашвили и его партии нет влиятельных лиц, их нет даже среди отколовшегося крыла партии, которое создало партию "Европейская Грузия", - сказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Для постсоветского пространства бывший глава государства, оказавшийся в тюрьме, - это довольно необычное явление. Параллели здесь можно провести разве что с тюремным заключением бывшей главы правительства Украины Юлии Тимошенко, которая провела за решеткой больше двух лет.

Если Саакашвили вернется в Грузию и предстанет перед судом, ему будет грозить до 11 лет лишения свободы. Об этом 8 августа заявила прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили .

По словам Сонгулашвили, бывшему президенту Грузии инкриминируются обвинения по четырем делам:

- по делу об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани, которого нашли мертвым после конфликта в ресторане с высшими должностными лицами МВД Грузии, близкими к Саакашвили, - следствие считает, что Саакашвили злоупотреблял полномочиями, когда помиловал исполнителей убийства;

- по делу о растрате на личные нужды 9 млн лари (более 3 млн долларов) из государственных средств из фонда Специальной службы государственной охраны Грузии;

- по делу об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, - по версии следствия, нападение на депутата было организовано Саакашвили по мотивам личной мести за публичную критику;

- по делу об отъеме бизнеса у предпринимателя Бадри Патаркацишвили и, в частности, по захвату телекомпании "Имеди", критиковавшей Саакашвили.

Впрочем, уже формально предъявленными обвинениями претензии к Саакашвили, если он окажется в Грузии, могут не ограничиться. Репутация бывшего главы государства серьезно подпорчена вскрывшимися данными о пытках и изнасилованиях в грузинских тюрьмах, происходивших в период его президентства.

Обнародованные факты и видеозаписи об изнасилованиях и издевательствах над заключенными вызвали в стране бурю недовольства и привели к массовым акциям протеста.

Число пострадавших от пыток в тюрьмах составляет около 1000 человек .

5 января Тбилисский горсуд признал Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и приговорил политика к лишению свободы на четыре года. При этом в результате амнистии срок был уменьшен до трех лет.

В случае выдачи Михаила Саакашвили на родину его там ждут судебные разбирательства, что, очевидно, привлечет к Грузии внимание политиков многих стран. Риски от такого публичного политического процесса просчитать сложно.

За что Саакашвили лишили гражданства?

Бывший президент Грузии был вынужден покинуть родную страну в 2014 году после серии политических поражений и начавшегося уголовного преследования. Украинское гражданство Саакашвили получил в мае 2015 года, когда возглавил Одесскую областную администрацию . На этом посту, однако, он смог задержаться лишь на полтора года и запомнился жесткими высказываниями о борьбе с коррупцией. Жесткая позиция Саакашвили привела его к столкновению с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым. 10 декабря 2015 года у Саакашвили и Авакова произошла ссора на заседании Национального совета реформ, где глава МВД плеснул водой из стакана в лицо одесского губернатора . В июле 2016 года Саакашвили обвинил Яценюка в коррупционных схемах на Одесском припортовом заводе .

7 ноябре 2016 года, заявляя об уходе с поста главы Одесской области, политик заявил, что подает в отставку, чтобы "начать новый этап борьбы", чтобы избавить Украину от "коррупционной грязи", которая "предала идеи украинской революции и у которой единственная мотивация - набивать свои карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки" . Спустя 8 месяцев, 26 июля 2017 года, президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США.

В своем решении власти Украины ссылались на положения закона "О гражданстве", а именно - на то, что Саакашвили, подавая заявление о вступлении в гражданство, указал в анкете ложные данные. В документах, которые заполнял Саакашвили, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что в тот момент на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Сам бывший глава Одесской области заявил, что анкеты, о которой ведут речь украинские чиновники, он не заполнял .

10 сентября Михаил Саакашвили, неоднократно заявлявший о намерении вернуться в Украину , при поддержке сторонников прорвал пограничный кордон около пункта пропуска "Шегини" на границе Польши и Украины .

На следующий день Саакашвили попросил предоставить ему на Украине политическое убежище, но получил отказ. 26 октября он подал повторную просьбу об убежище, однако ему вновь было отказано.



7 ноября 2017 года, после того, как в миграционную службу Украины была подана жалоба в связи с отказом этого ведомства в предоставлении Саакашвили дополнительной защиты, политику была выдана справка, подтверждающая его законное нахождение на территории Украины и гарантирующая, что он не будет экстрадирован до суда.

12 ноября 2017 года Саакашвили и его сторонники организовали в Киеве "Марш возмущенных", участники которого выступили за создание Антикоррупционного суда и объявление импичмента главе Украины Петру Порошенко.

Суд по иску об обжаловании президентского указа о лишении Саакашвили украинского гражданства должен был состояться 22 ноября 2017 года, однако был перенесен на месяц по не вполне понятным причинам. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий объяснил это тем, что якобы произошло вмешательство в систему распределения судей и из нее были необоснованно изъяты нескольких судей, из которых формировалась коллегия Высшего административного суда Украины (ВАСУ) для рассмотрения иска Саакашвили . В самом суде перенос заседания связали с тем, что иск Саакашвили был распределён на судью, которая указом Порошенко она была отчислена из штата ВАСУ и назначена на другую должность. Теперь, как ожидается, суд должен состояться 21 декабря .

Примечания