05 января 2018, 10:43

Саакашвили приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы

Суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани. Решение суда может стать поводом для экстрадиции политика в Грузию, где ему предъявлены и другие обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря адвокат Давид Какоишвили проинформировал, что находящийся на Украине Михаил Саакашвили отказался участвовать в судебных процессах в Грузии.

По делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, который был убит 28 января 2006 года, Михаилу Саакашвили было предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". По версии следствия, Михаил Саакашвили помиловал осужденных за убийство Гиргвлиани в обход комиссии по помилованию.

Сегодня судья Тбилисского городского суда огласил решение по делу.

Суд признал Саакашвили виновным и приговорил его к лишению свободы на четыре года, однако в результате амнистии срок был уменьшен до 3 лет, со ссылкой на "Общественный вещатель Грузии" сообщает корреспондент "Кавказского узла".

3 января суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца. Таким образом, препятствий для его экстрадиции, на которой настаивает Грузия, больше нет. Если Саакашвили вернется в Грузию, ему будет грозить до 11 лет лишения свободы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Комментариев от бывшего президента Грузии или его представителей по поводу решения суда пока не поступало. Однако ранее Михаил Саакашвили заявлял, что считает свое уголовное преследование на родине политическим.

Напомним, что решение Саакашвили помиловать осужденных по делу об убийстве Гиргвлиани вызвало возмущение оппозиции, а двое депутатов - Георгий Цагареишвили и Роман Марсагишвили - вышли из состава комиссии по помилованию заключенных при президенте Грузии. 26 апреля 2011 года ЕСПЧ признал нарушение прав Сандро Гиргвлиани и его родителей и обязал правительство Грузии выплатить в течение трех месяцев компенсацию отцу убитого Гураму Гиргвлиани в размере 50 000 евро.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"