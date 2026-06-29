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Кавказский узел

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16:50, 29 июня 2026

Как минимум в трех муниципалитетах Кубани закрыты более 50% заправок

Очередь на заправку. Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре, Новороссийске и Славянском районе Кубани работают лишь чуть более 46% существующих заправок.На ряде АЗС можно сделать покупку только по топливным картам. Также действуют ограничения на продажу бензина - его не наливают в канистры и ограничивают объем при заправке в бак.

Как писал "Кавказский узел", проблемы с движением поездов и бензином в Крыму привели к увеличению турпотока в Анапу, подчеркнули туроператоры. В Анапе купить бензин также стало сложно, сообщил местный блогер. Проблемы с бензином и в Анапе могут заставить отказаться от идеи приехать на курорт, заявили комментаторы.  Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу "по решению собственников", сообщили власти городов и районов, в том числе Новороссийска, Сочи, Геленджика.

29 июня в Краснодаре работают 56 АЗС.  В наличии:   АИ-92 — на 46 АЗС,  АИ-95 — на 43 АЗС,  АИ-100 — на 29 АЗС,  ДТ — на 47 АЗС.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. 
 
Ещё 50 АЗС временно не отпускают топливо, а 8 объектов закрыты на ремонт/ребрендинг, сообщил в своем Telegram-канале МЦУ Краснодара.

Ситуация с топливом на 29 июня. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Новороссийска от 29.06.26, https://t.me/nvrskadm/53860В Новороссийске, по данным на утро 29 июня, работают 15 АЗС, еще 17 не отпускают топливо. АИ-100 есть в наличии на 8 АЗС, АИ-95 — на 8 АЗС, АИ-92 — на 10 АЗС, дизельное топливо — на 11 АЗС. Здесь также действуют ограничения на отпуск топлива «только в баки» и «не более 20/50/80/100 литров на один автомобиль». Несколько АЗС отпускают топливо по топливным картам, сообщила администрация города на своей странице в Telegram.

В Славянском районе работают всего семь АЗС. На всех АЗС по решению собственников введены ограничения:топливо отпускают только в топливные баки и не более 20 литров бензина или 60 литров дизтоплива на автомобиль.

При этом на четырех АЗС можно заправиться только по топливным картам.

В наличии: АИ-100 — на 2 АЗС; АИ-95 – на 3 АЗС;  АИ-92 – на 5 АЗС; ДТ – на 7 АЗС, сообщила администрация Славянска-на-Кубани в своем  Telegram-канале.

По данным сервиса Яндекс.карты в Славянском районе 15 АЗС.

Таким образом в этих трех муниципалитетах работают 78 заправок, 90 АЗС по разным причинам закрыты, т есть из общего числа 168 заправок работают лишь 46,43%, подсчитал "Кавказский узел".

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Автор: "Кавказский узел"

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