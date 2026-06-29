Бывший министр здравоохранения Кубани получил срок по делу о мошенничестве

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Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", имущество и бизнес главы Минздрава Кубани Евгения Филиппова, его родственников и доверенных лиц обращены по решению суда в доход государства.

По версии следствия, Филиппов с ноября 2015 года по декабрь 2025 года похитил более семи миллионов рублей бюджетных средств. Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи: на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости.

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к четырем годам колонии бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"Приговариваю признать Филиппова Евгения Федоровича виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в сумме 500 тысяч рублей", - цитирует «Интерфакс» слова судьи.

Филиппов осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отбывать наказание Филиппову надлежит в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован, уточняет ТАСС.

Отметим, что бывший министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 18 марта был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Из материалов дела следует, что Филиппов, занимая должность министра здравоохранения региона, с ноября 2015 по декабрь 2025 года фиктивно трудоустроился на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" и похитил более 7,5 млн рублей, выделяемых из бюджета министерства здравоохранения РФ, которыми распорядился по своему усмотрению.

Филиппов возглавлял министерство здравоохранения Краснодарского края с июля 2013 года, уточняет РБК.

Напомним, что приставы арестовали активы семьи, в числе которых 21 квартира, два частных дома, 14 нежилых помещений, девять земельных участков, семь апартаментов, четыре гаража и три парковочных места.