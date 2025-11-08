Груз пшеницы из Казахстана прибыл в Армению транзитом через Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армению сегодня прибыл груз пшеницы из Казахстана, состав проследовал через территорию России, Грузии и Азербайджана. Поставка пшеницы стала возможной благодаря договоренностям между главами Казахстана и Азербайджана возобновить транзит грузов в направлении Еревана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению. Российские железные дороги организовали отправку более одной тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку. 7 ноября об отправке груза пшеницы в Армению через Азербайджан сообщило правительство Казахстана. "Поставка стала возможной впервые за 30 лет благодаря договоренностям между главами государств Казахстана и Азербайджана, позволившим возобновить транзит через территорию Азербайджана. О снятии всех ограничений на транзит грузов в направлении Еревана было объявлено на встрече президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева 21 октября 2025 года в Астане", - сообщило правительство Казахстана на своем сайте.

Снятие ограничений на транзит грузов в Армению не принесет значительных доходов официальному Баку, но откроет перспективы для более широкого экономического взаимодействия двух стран, считают азербайджанские аналитики. Маршрут транзита является затратным и пока подходит для демонстрационных поставок, считают армянские эксперты.

В ночь с 7 на 8 сентября в Армению прибыл первый состав с зерном из Казахстана, который проехал через территорию России, Азербайджана и Грузии, пишет сегодня News.am.

Состав на станции "Айрум" встретил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян. Он заявил, что доставка груза стала возможной вследствие подписания 8 августа в Вашингтоне документа между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий. Худатян отметил, что подписание этого документа имеет не только важное политическое значение, но и экономическое, так как заметно сокращается время поставок грузов в страну.

Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.