Валентине Шостак вручили административный протокол

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Валентина Шостак дала в прокуратуре показания по поводу инцидента, произошедшего в ходе выборов 12-14 сентября, ей вручили копию протокола об административном правонарушении по статье о препятствовании деятельности избирательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Татьяна Плешакова, которую силой выдворили с избирательного участка в день голосования 12 сентября, обвинена в неповиновении полиции, а ее коллега Валентина Шостак - в препятствовании деятельности избирательной комиссии. 19 сентября Плешакова была оштрафована на две тысячи рублей. Шостак рассказала, что пыталась зафиксировать нарушения на видео, записи публиковать она не планировала.

Кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Валентина Шостак сообщила 7 ноября, что ее вызвали в прокуратуру и вручили копию протокола об административном правонарушении по статье 5.69 КоАП РФ. Об этом она рассказала телеграм-каналу "Выборы в деталях".

По словам Шостак, ее обвинили во вмешательстве в работу избиркома после инцидента во время выборов 12-14 сентября. В прокуратуре у нее также взяли показания.

Представители КПРФ во время выборов 12-14 сентября сообщали о нарушениях в ходе голосования в Горячем Ключе. По их сообщениям, с одного из участков 13 сентября силой выдворили наблюдателей и кандидата, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан. Также сообщалось, что на участке 1007 в Горячем Ключе наблюдателю от КПРФ запрещали фиксировать подсчет голосов.

В каких регионах СКФО и ЮФО в сентябре проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.