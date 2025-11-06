Дело оппозиционера Зейналова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Кенана Зейналова, члена Партии Народного Фронта Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября соратники заявили об ущемлении прав оппозиционера Зейналова в СИЗО. Ему необоснованно запрещали свидания и телефонные разговоры с близкими.

59-летний Кенан Зейналов был задержан 21 марта. По версии МВД, он причастен к ножевому ранению человека на почве личного конфликта: вечером 21 марта в посёлке Йени-Гюнешли Сураханского района Баку с ранением живота был госпитализирован 36-летний Анар Рагимов. Однопартийцы заявили, что уголовное дело против Зейналова сфабриковано. В апреле апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на его арест. Кенан Зейналов на общественных началах являлся телохранителем лидера партии Али Керимли.

На подготовительном заседании адвокат Кенана Зейналова Назим Мусаев потребовал прекратить возбужденное в отношении него уголовное дело. В своем ходатайстве адвокат отметил, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления, сообщает сегодня издание Meydan TV.

"Утверждается, что Кенан Зейналов был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий после инцидента. Однако анализ материалов показывает, что на месте происшествия присутствовала полиция. Даже машина скорой помощи. Другой важный вопрос: если этот человек получил ножевое ранение и его жизни угрожала опасность, почему его доставили в Насиминский район, проигнорировав медицинские учреждения Сураханского района и близлежащих территорий?", - заявил адвокат в ходе слушания.

Другое ходатайство адвоката касалось освобождения его подзащитного под домашний арест. Назим Мусаев просил суд избрать для своего подзащитного домашний арест, по крайней мере, до вынесения приговора, если уголовное дело не будет прекращено, добавляет издание.

Коллегия судей под председательством Махиры Каримовой не удовлетворила ни одно из поданных ходатайств. Было решено провести следующее судебное заседание по делу активиста ПНФА 20 ноября.

В настоящее время в заключении находятся около 20 членов оппозиционной ПНФА. Руководство партии утверждает, что все они были лишены свободы по политическим мотивам.

Отметим, что ранее азербайджанские правозащитники признали Зейналова политзаключенным.