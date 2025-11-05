×

Кавказский узел

07:09, 5 ноября 2025

Движение по Крымскому мосту возобновлено без пробок

Крымский мост ночью. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После полуночи очереди на въездах на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи были ликвидированы.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября очереди автомобилей образовались у въездов на Крымский мост. К 16.00 мск очередь со стороны Тамани составляла 193 машины, со стороны Керчи - 297 машин.

Очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани были ликвидированы сегодня к 01.00 мск, следует из данных в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Пользователи Telegram в чате "Крымский мост чат" подтвердили, что очередей на ручной досмотр нет. "С Тамани 5 машин и 3 автобуса на сканер. Ручной пусто, сразу на досмотр", - написал в 02.34 мск Сервер.

"Вообще никого со стороны Керчи. Сканер свободно", - сообщил в 04.07 мск другой пользователь.

Напомним, с 3 ноября электромобилям и гибридным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту, для них предложен альтернативный сухопутный маршрут вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога до Джанкоя. Власти обосновали решение соображениями безопасности. В тот же день были выписаны первые 18 штрафов водителям электрокаров, которые пытались проехать на мост вопреки запрету. 

18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины.

Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, а настоящие организаторы и исполнители для российских силовиков недоступны. Прокурор запросил для обвиняемых пожизненное заключение.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

