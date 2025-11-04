Около 300 машин стоят в пробке перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 297 автомобилей ожидают возможности проезда по мосту через Керченский пролив в сторону Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", с 3 ноября электромобилям и гибридным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту, для них предложен альтернативный сухопутный маршрут вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога до Джанкоя. Власти обосновали , решение соображениями безопасности. В тот же день были выписаны первые 18 штрафов водителям электрокаров, которые пытались проехать на мост вопреки запрету.

Очереди автомобилей скопились сегодня днем у въездов на Крымский мост. Пробки возникли в обоих направлениях, как в сторону Крыма, так и в сторону Краснодарского края.

По состоянию на 15.00 мск в очереди на досмотр со стороны Тамани находилось 178 автомобилей, а со стороны Керчи - 195.Спустя час, к 16.00 мск, очередь со стороны Тамани увеличилась до 193 машин, а со стороны Керчи проезда ожидали уже 297 транспортных средств, следует из сообщений Telegram-канала информационного центра по автодорогам к Крымскому мосту.

"Кавказский узел" также писал, что 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины.

Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, а настоящие организаторы и исполнители для российских силовиков недоступны.