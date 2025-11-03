Вступил в силу запрет на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С сегодняшнего дня электромобилям и гибридным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту, решение принято с целью обеспечения безопасности.

Запрет был анонсирован в конце октября, по данным властей Краснодарского края и Крыма, он вводится до особого распоряжения по рекомендации силовых и правоохранительных структур для обеспечения безопасности, информирует РИА "Новости".

Ограничения введены с 00.00 мск сегодня со стороны Таманского полуострова на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь от километра 134 + 660 до километра 145 + 400 в направлении перехода через Крымский мост, пишет "Российская газета".

Для владельцев указанных видов автомобилей предложен альтернативный сухопутный маршрут вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога до Джанкоя. По данным телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация", на трассе от Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 станций для зарядки электромобилей.

По словам экспертов, запрет может быть связан с тем, что при досмотре зарядные устройства электромобилей и гибридных автомобилей невозможно со стопроцентной гарантией идентифицировать как батареи. "В работающих автомобилях невозможно на глаз определить размер батареи, закрепленной под днищем. Часть пространства злоумышленники могут заполнить взрывоопасным веществом", - приводит "Российская газета" мнение сотрудника силового ведомства, который также предположил, что введенный запрет является превентивной мерой, но не исключено, что "силовики получили какую-то информацию".

По словам неназванного военного эксперта, аккумулятор электромобиля находится в прочном корпусе с толстыми алюминиевыми стенками и мощными поперечинами, а снизу он прикрыт листом нержавейки толщиной более 0,5 сантиметра. Следовательно, добраться при досмотре до аккумулятора довольно сложно и индивидуальный осмотр автомобиля занимает много времени.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В августе силовики отчитались о предотвращении теракта на Крымском мосту. Силовики выявили и обезвредили взрывное устройство, тщательно замаскированное в электромобиле Chevrolet Volt, а также задержали всех лиц, причастных к ее доставке на территорию страны.