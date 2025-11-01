×

15:50, 1 ноября 2025

Представитель потерпевших в Ростовской тюремной больнице счел формальным подход следствия

МОТБ-19. Скриншот фото "Блокнот-Ростов" от 15.11.20, https://bloknot-rostov.ru/news/v-rostovskoy-bolnitse-gufsin-skonchalsya-eshche-od-1284016

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие по делу о пытках заключенных в Ростовской тюремной больнице возобновлено еще в июле, но активных действий следствие не проводит. Один из потерпевших, который десять дней провел привязанным к кровати и получал психотропные препараты, рассказал, что перенесенное ухудшило его состояние.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд приговорил к семи с половиной годам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. Лях впоследствии отправился на СВО. Было возбуждено еще одно дело о пытках в ростовской тюремной больнице, но следователи не установили подозреваемых и прекратили расследование. Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращение расследования. Сами жертвы пыток не питают надежд, что виновные понесут наказание. В октябре стало известно, что Следком вновь приступил к расследованию дела о превышении полномочий сотрудниками ростовской тюремной больницы.

Показания против врачей больницы дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Директор межрегионального фонда "Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями" Олег Сокуренко сообщил, что следствие о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону возобновлено ещё в конце июля, но каких-то активных следственных действий не производится.

"Я не так давно побывал у нового следователя, просто познакомились. Я же представитель потерпевших, но каких-то движений по делу нет. И неизвестно будут ли, следователь что-то не берет трубку в последние дни. Надо напомнить ему о нас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник  считает, что отсутствие активности следователя может указывать на его формализм.

"Ранее я жаловался на суд, который отказался принимать жалобы на Следственный комитет за бездействие, но областной суд отказал мне. Прямо на заседание прокурор принес это постановление об возобновлении следствия, может быть, это повлияло. Теперь посмотрим, что следователь будет делать, как двигаться станет следствие. А то время-то идёт. У нас 10 человек уже признаны потерпевшими, им вручили документ об этом. Не знаю, будут ли новые фигуранты в деле, есть ещё несколько человек, которых не признали потерпевшими, а из сотрудников есть еще кому предъявить из тех, кто уже осуждён", - пояснил Сокуренко.

Одним из потерпевших признан Олег Гаряй, его поместили в психиатрию из-за конфликта с администрацией в 2019 году, а освободился он по окончании срока заключения в январе 2020 году. Он испытывает сильные проблемы со здоровьем, имеет первую группу инвалидности. 

"По потерпевшим сейчас проходит расследование. На данный момент поменялся следователь, а до этого была женщина-следователь. Два раза меня приглашали в Следственный комитет в Ростов-на-Дону, опрашивали, давали показания по этому делу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Меня привязали на 10 суток, на вязке кололи психотропные

 Сейчас потерпевший находится в третьей больнице города Таганрога.

 "Я на амбулаторном лечении. Я инвалид первой группы. В общем, по освобождению мне поставили эту группу. Я пытался установить в местах лишения свободы инвалидность. Периодически добивался этого. Но мне всегда отказывали. Я писал всякие жалобы. В последний раз я был в тюремной больнице Ростова-на-Дону в 2019 году. Это именно тогда все и произошло. Меня привязали на 10 суток, на вязке кололи психотропные. Конечно, я перенес эмоциональный стресс. Ко мне по моим показаниям не имели права никакого применять карательные меры ни морального, ни физического характера. Более того, накалывать всякими психотропными веществами. Состояние здоровья у меня, конечно, ухудшилось. Кроме основного заболевания, по которому у меня первая группа инвалидности, у меня еще пять сопутствующих", - рассказал Гаряй.

"Кавказский узел" также писал, что главный врач больницы Тигран Мкртчян был приговорен к двум годам заключения, он признан виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева. 18 сентября он вышел по УДО, что удивило юриста Олега Сокуренко, оказывающего помощь пострадавшим.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

