Минобороны отчиталось о 18 сбитых дронах в трех регионах юга России
Военные сбили девять беспилотников в Ростовской области, семь на Кубани и два на Ставрополье.
Как писал "Кавказский узел", губернатор Ставрополья сообщил сегодня ночью о нейтрализации нескольких беспилотников, которые пытались атаковать промышленную зону в Буденновске. По его словам, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений не было.
В Ростовской области военные сбили беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах, сообщил губернатор региона.
Минувшей ночью перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотников, в том числе семь в Краснодарском крае и два в Ставропольском, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Брянской, Калужской, Белгородской, Московской, Орловской, Ульяновской, Курской, Смоленской, Тульской областях, а также в Крыму и Республике Марий Эл.
В Ростовской области девять беспилотников были сбиты в период с 20.00 до 23.00 мск 28 октября, отмечается в другой публикации ведомства.
Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации Минобороны, не дополнив ее другой информацией.
Напомним, минувшей ночью ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в двух аэропортах СКФО: во Владикавказе и Грозном. Утром ограничения были сняты.
