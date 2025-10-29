Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Владикавказа и Грозного отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в двух аэропортах СКФО: во Владикавказе и Грозном.

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и отправление самолетов, сообщил в 06.17 мск в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Все аэропорты страны работают штатно", - написал он.

Напомним, губернатор Ставрополья сообщил сегодня ночью о нейтрализации нескольких беспилотников, которые пытались атаковать промышленную зону в Буденновске. По его словам, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений не было.

В Ростовской области военные сбили беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах, сообщил губернатор региона.