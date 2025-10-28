Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев осужден на девять лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд Ростова-на-Дону признал генерал-майора Мирзу Мирзаева виновным в вымогательстве и получении особо крупной взятки.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября 2024 года суд арестовал бывшего заместителя командующего Южного округа Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке.

Согласно версии следствия, 52-летний бывший замкомандующего Южного округа Росгвардии Мирзаев "потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов, если денег не будет". Компания перевела генералу деньги через посредника, после чего оба они были задержаны.

Приговор Мирзе Мирзаеву вынес сегодня Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону. Как установил суд, с августа 2023 года по июль 2024 года Мирзаев, пользуясь своим служебным положением, путем вымогательства получил через посредников взятку в размере свыше 140 миллиона рублей от руководства коммерческой организации, сообщила Главная военная прокуратура РФ.

Фирма была исполнителем крупного государственного контракта на поставку для нужд ведомства быстровозводимых зданий. Чтобы получить взятку, Мирзаев обещал предпринимателям покровительство, угрожал препятствиями в оплате уже выполненных работ, а также возможностью внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в публикации на сайте ведомства.

Мирзаев признан виновным по статье о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере 1 . Он приговорен к девяти годам строгого режима и лишен права занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления в течении пяти лет после освобождения.

"Кавказский узел" также писал, что три росгвардейца арестованы в Северной Осетии по делу о взяточничестве. Всего в СИЗО уже находятся 10 сотрудников Росгвардии, в том числе начальник управления Валерий Голота и его заместитель. Еще трое силовиков находятся под домашним арестом.