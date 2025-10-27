×

21:54, 27 октября 2025

Два активиста арестованы за перекрытие дороги в Тбилиси

Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грузии заключил активистку партии "Дроа" Тамту Гоголадзе, под стражу на пять суток. Ника Квитатиани из "Коалиции за перемены" арестован на трое суток.

Как писал "Кавказский узел", за три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин.

Суд заключил Тамту Гоголадзе, члена партии "Дроа" и "Коалиции за перемены", под стражу на пять суток по административной статье о блокировке движения по дороге. Решение огласила судья Лела Цагареишвили, передает телеканал TV Pirveli.

"23 октября я действительно был на дороге и перекрыла улицу Руставели. Я не признаю своей вины, потому что это не закон, это репрессивная мера для запугивания населения", - заявила Гоголадзе в суде.

24 октября информацию об аресте Тамты Гоголадзе заранее опубликовал проправительственный телеканал POS TV. На момент публикации материалов POS TV об арестованных политиках большинство из них находились на свободе.

Также сегодня судья Манучар Цацуа заключил члена "Коалиции за перемены" Нику Квитатиани под стражу на трое суток. Ника Квитатиани был задержан у своего дома, государственные СМИ сообщили о его задержании еще в пятницу.

Напомним, в середине октября парламент Грузии в ускоренном режиме рассмотрел и принял в трех чтениях поправки, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели.

Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

