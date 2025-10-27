×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:15, 27 октября 2025

Возобновил работу аэропорт Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отменены ограничения, введенные в аэропорту Волгограда из соображений безопасности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были введены ограничения на работы волгоградского аэропорта из соображений безопасности.

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты около 03.00 мск, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он не уточнил, сколько была ли задержана отправки и прием каких-либо рейсов, однако, по данным онлайн-табло аэропорта на 04.00, задерживает вылет самолета в Сочи и прилет лайнера из Калининграда.

Введение ограничений на работу аэропорта было связано, по всей видимости, с объявлением беспилотной опасности в регионе. По данным "Высота 102", оповещения об этом начали приходить на телефоны волгоградцев около 23.30 мск.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.

Автор: "Кавказский узел"

