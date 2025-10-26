Три бойца из Ростовской области убиты в военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Николай Павленко, Андрей Терентьев и Никита Астафьев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 758 бойцов из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", к 23 октября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 755 бойцов из Ростовской области.
Николай Павленко служил в Северной Осетии в разведке спецназа. По окончанию службы подписал контракт и служил командиром танка. В зоне военной операции служил 1,5 года штурмовиком, сообщила администрация города Шахты 25 октября.
Андрей Терентьев вступил в ряды ЧВК «Вагнер», убит в бою под Артемовском, указано в сообщении.
Никита Астафьев обучался в лицее №6 до 9 класса, затем поступил в Шахтинский колледж топлива и энергетики, окончил с красным дипломом. В 2021 году был призван в армию. После службы поступил учиться заочно в университет, устроился на работу. В сентябре 2022 года отправился в зону военной операции. Убит в октябре 2024 года, сообщили власти города 17 октября.
Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 758 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
