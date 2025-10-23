Двое бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО

Иван Хорошаев и Денис Шкуро из города Шахты убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 755 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября власти и силовики признали убитыми не менее 753 бойцов из Ростовской области.

В школе № 15 города Шахты состоялось открытие мемориальных досок выпускникам, участникам специальной военной операции Ивану Хорошаеву и Денису Шкуро. Об открытии мемориальных досок отчиталась администрация города Шахты в своем Telegram-канале. Подробности биографий и гибели бойцов в публикации администрации не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 755 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".