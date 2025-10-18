14 бойцов из Ростовской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Орлов, Алесей Попов, Андрей Кизоглов и еще 11 бойцов из Зерноградского района убиты в боевых действиях.С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 753 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к октября власти и силовики признали убитыми не менее 739 бойцов из Ростовской области.

Олег Орлов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района. Он родился в 1976 году в Таганроге, учился в Зерноградской школе №14. После окончания Авиационного техникума участвовал в боевых действиях в Чечне, работал по гражданской специальности, с августа 2023 года добровольцем отправился на СВО. 21 декабря 2023 года Олег убит под Авдеевкой, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщали, что в зоне СВО убиты Алексей Попов, Андрей Кизоглов, Руслан Багаутдинов, Даниил Колесниченко, Дмитрий Мацюк, Иван Дровалев, Дмитрий Майборода, Сергей Мартыненко, Сергей Погорелов, Сергей Шадыев, Александр Поливода, Роман Болдарев, Александр Фомин.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 739 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".