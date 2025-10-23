×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:07, 23 октября 2025

Дошло до суда дело о нападении на силовиков в Нальчике

Нападение на силовиков в Нальчике. 4 июля 2025 г. Скриншот видео t.me/breakingmash

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в участии и вовлечении в деятельность террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и других преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских произошло 4 июля на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина в Нальчике. Там наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. Один нападавший был застрелен, а второй смог скрыться. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подтвердил, что нападавший был убит, однако ничего не сообщил о втором. В середине сентября был арестован подросток, которого силовики считают вторым участником нападения на наряд ДПС в Нальчике.

Раненный в результате нападения 27-летний лейтенант полиции был доставлен в Республиканскую клиническую больницу. По данным врачей, он получил около 12 ножевых ранений. В клинике он был экстренно прооперирован.

По версии следствия, в 2024 году местный житель организовал на территории республики обособленное подразделение одной из террористических группировок. Целью было совершение преступлений против органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый согласился стать участником группировки. В июле 2025 года фигурант вместе с другими участниками приехали в Нальчик, где попытались убить инспектора ДПС. Во время нападения организатора ликвидировали, а обвиняемого задержали, сообщил сегодня следственный комитет региона в своем Telegram-канале.

Также следствием было установлено, что обвиняемый, вступив в ряды террористической организации, с целью вербовки ее новых членов, приискивал лиц из числа жителей Урванского района, которых убеждал в необходимости вступления в организацию, добавило ведомство.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

После инцидента главы районов Кабардино-Балкарии отчитались о совещаниях, призвав имамов и глав поселений противодействовать распространению радикальных идеологий. Муфтий республики назвал нападение "злонамеренной провокацией" против ислама.

Обстоятельства атаки на силовиков в Нальчике остаются неясными, но само по себе наличие жителей республики, готовых применять оружие, не указывает на рост радикальных настроений в Кабардино-Балкарии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Показать больше