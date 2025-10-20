Водители большегрузов перекрыли проезд на всех трех армяно-грузинских КПП

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители большегрузных автомобилей перекрыли дороги на контрольно-пропускных пунктах "Бавра", "Баграташен" и "Гогаван" на границе с Грузией. Ранее сегодня водители грузовиков сначала провели акцию у здания правительства, а затем - у посольства России.

Как писал "Кавказский узел", водители большегрузов на акции протеста призвали правительство Армении по примеру властей Казахстана добиться от России смягчения ограничений на сроки пребывания иностранных перевозчиков.

13 октября водители фур провели акцию протеста у здания правительства Армении. Они потребовали от властей договориться с Россией и решить вопрос с ограничением на сроки пребывания дальнобойщиков в России. Участники акции заявили о готовности продолжить протесты в случае, если власти не предпримут шагов для решения проблемы. Согласно изменениям в российском законодательстве, иностранные граждане могут находиться в России до 90 дней в году. Участники акции указали, что из-за постоянных задержек при пересечении российской границы на КПП "Верхний Ларс" им приходится превышать этот лимит. "Водители используют эти 90 дней за 10 месяцев", - пояснил 13 октября один из участников акции.

Водители пытаются парализовать движение, заявляя: "Если Россия разрешает нам находиться на её территории всего 90 дней в году, то и мы не позволим, чтобы в Армению въезжал какой-либо грузовик с иностранными номерами", сообщает издание Civic.am.

Протестующие недовольны тем, что проблема никак не решается и требуют у властей Армении выполнить данное ими обещание по этому вопросу и заняться проблемой с действующим в России ограничением на сроки пребывания в стране трудовых мигрантов (не более 90 дней за 180 дней в году). Это серьезно препятствует работе дальнобойщиков из Армении. Дело в том, что данный лимит быстро истекает и дальнобойщиков вносят в реестр нарушителей, информирует издание.

На видео, которое опубликовало издание News.am, видно как большегрузные автомобили заблокировали дорогу M-6 Ванадзор-Алаверди в обоих направлениях. Среди большегрузных автомобилей также присутствуют тренспортные средства силовиков с мигалками, которые тоже заблокированы.

Напомним, 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в миграционном законодательстве: граждане безвизовых стран, въезжающие не для работы, могут находиться в стране не более 90 дней в год (ранее разрешалось 90 дней через каждые 180 дней). Новые правила распространяются и на водителей, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки.

Единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению и обратно - это Военно-Грузинская дорога. При этом на КПП "Верхний Ларс" на российской границе регулярно образуются заторы, в том числе из большегрузов. Так, 27 апреля в очереди к КПП стояло около 3400 грузовых автомобилей. Неделю спустя очередь уменьшилась до 2200 большегрузов.

