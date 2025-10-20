×

11:02, 20 октября 2025

Армянские дальнобойщики призвали пересмотреть условия поездок в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители большегрузов на акции протеста призвали правительство Армении по примеру властей Казахстана добиться от России смягчения ограничений на сроки пребывания иностранных перевозчиков.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября водители фур провели акцию протеста у здания правительства Армении. Они потребовали от властей договориться с Россией и решить вопрос с ограничением на сроки пребывания дальнобойщиков в России. Участники акции заявили о готовности продолжить протесты в случае, если власти не предпримут шагов для решения проблемы.

Согласно изменениям в российском законодательстве, иностранные граждане могут находиться в России до 90 дней в году. Участники акции указали, что из-за постоянных задержек при пересечении российской границы на КПП "Верхний Ларс" им приходится превышать этот лимит. "Водители используют эти 90 дней за 10 месяцев", - пояснил 13 октября один из участников акции.

Водители грузовиков вышли на очередную акцию протеста перед зданием правительства Армении. Они вновь требуют переговоров с российской стороной и смягчения сроков пребывания иностранных граждан в России, сообщает News.am.

Участники акции указали, что Казахстану удалось добиться смягчения условий для своих водителей. Они считают, что и Армении следует попытаться решить эту проблему, говорится в публикации.

О том, что Россия временно отменила правило пребывания для водителей из Казахстана, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, сообщил 10 октября депутат парламента Казахстана Болатбек Алиев.

Казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы «90 дней пребывания»

"После нескольких дней напряжённой работы — результат есть. Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки. Это значит, что: казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы «90 дней пребывания»; массовые депортации и штрафы остановлены; сохранены тысячи рабочих мест — в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители", - написал он на своей странице в Facebook*.

Напомним, 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в миграционном законодательстве: граждане безвизовых стран, въезжающие не для работы, могут находиться в стране не более 90 дней в год (ранее разрешалось 90 дней через каждые 180 дней). Новые правила распространяются и на водителей, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки.

Единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению и обратно - это Военно-Грузинская дорога. При этом на КПП "Верхний Ларс" на российской границе регулярно образуются заторы, в том числе из большегрузов. Так, 27 апреля в очереди к КПП стояли около 3400 грузовых автомобилей. Неделю спустя очередь уменьшилась до 2200 большегрузов.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

