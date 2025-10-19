×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:33, 19 октября 2025

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси на фоне арестов демонстрантов

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 19.10.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171297-uchastniki-aktsii-perekryli-prospekt-rustaveli

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневной акции протеста на проспекте Руставели  в Тбилиси заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. Как минимум семь участников акции 18 октября арестованы за искусственное ограничение движения и скрытие лиц.

Как писал "Кавказский узел", участники протестной акции в Тбилиси 18 октября, в 325-й день протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но после требования МВД, которое напомнило об ужесточении законодательства за нарушения на массовых акциях, открыли проезд автомобилям. Ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и еще не менее семи человек задержаны за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси на акции протеста 18 октября. Полиция сообщила о 14 задержанных, один из них,  художник Леван Маргиани за искусственное перекрытие проезжей части арестован на шесть суток. Активист Торнике Тхилава отпущен с устным замечанием.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Сегодня участники ежедневной протестной акции вышли к зданию парламента Грузии, но в начале акции не стали блокировать движение автомобилей, сгруппировавшись у здания законодательного органа.

Однако позднее участники акции перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели, сообщает "Интерпрессньюс".

Полиция попросила отойти с дороги — "Иначе будут применены меры, предусмотренные законом", передает Publika.

В районе Руставели сотрудники полиции останавливают граждан для установления личности, также над проспектом завис дрон МВД, вероятно, также ведется съемка для идентификации, передает Tbilisi Life.

У метро десятки сотрудников криминальной полиции остановили переселенку из Абхазии, участницу акций протеста  "бабушку Азу", отобрав у нее медицинскую маску, сообщил фотограф Гиорги Мосиашвили [Mo Se] в социальной сети.

Ряд задержанных в связи с акцией протеста арестован

Судья Манучар Цацуа приговорил журналиста "Формулы" Вахо Санаю к шести суткам лишения свободы за перекрытие дороги, сообщила телекомпания.  "Искусственного перекрытия дороги не было, это выражение протеста против режима. Это самое естественное, что сегодня происходит на Руставели", - заявил он в суде.

Тот же судья  признал, что  Саба Хомерики, Гела Гамкрелидзе и Нино Сванидзе нарушили правила проведения акций. Судья приговорил Нино Сванидзе к пяти суткам административного ареста, а Сабу Хомерики - к восьми суткам. Гела Гамкрелидзе был освобожден из зала суда, ему вынесено устное замечание. Решение вынес судья Манучар Цацуа, передает "Интерпрессньюс".

"Я не знал, что нарушаю закон, дорогу перекрыла полицейская машина. Я подошел к ленте, где была людская масса, и вышел на дорогу, в потоке людей, на 20 минут. У меня не было никакого протеста, и сейчас его нет. Я оказался там, дорога была перекрыта. Её перегородила полицейская машина, потом натянули ленту. Я остановился там из любопытства", - заявил на заседании Гела Гамкрелидзе.

Судья также выделил в отдельное производство дело Вахтанга Мачавариани, поскольку в ходе судебного заседания он заявил о проблемах со здоровьем, и судья определил ему время для представления подтверждающего это документа. Он был освобожден в зале суда.

Также судья Звиад Цеквава признал задержанного Георгия Киасашвили административным нарушителем и приговорил его к шести суткам административного ареста за закрытое лицо во время акции на проспекте Руставели 18 октября. Лаше Начкебии также избран арест на четверо суток. 

Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:33, 19 октября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты на Украине
15:37, 19 октября 2025
Боец со Ставрополья убит в боевых действиях
12:40, 19 октября 2025
Три бойца из Астраханской области убиты на Украине
08:43, 19 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:42, 19 октября 2025
Атака беспилотников зафиксирована в четырех районах Ростовской области
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
19:33, 19 октября 2025
14 участников протестной акции 18 октября задержаны в Тбилиси
Участники акции протеста 18 октября. Скриншот фото "Интерпресньюс", https://www.interpressnews.ge/ka/article/852192-rustavelis-gamzirze-shekrebilma-mokalakeebma-shss-s-mocodebis-shemdeg-saavtomobilo-gza-gaatavisuples
16:33, 19 октября 2025
Полиция задержала в Тбилиси несколько человек за перекрытие дороги на акции протеста
Мариам Меканцишвили после освобождения. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171278-aktivistka-mariam-mekantsishvili-obviniaemaia-po-delu-o-sobytiiakh-4-oktiabria-pokinula-izoliator
11:41, 19 октября 2025
Активистка Меканцишвили освобождена в Тбилиси после уплаты залога
00:46, 19 октября 2025
Ираклий Шаишмелашвили арестован в Грузии заочно
Демонстранты на проспекте Руставели. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.10.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/852191-shss-movucodebt-akciis-monacileebs-15-cutis-ganmavlobashi-gaxsnan-savali-nacili-rustavelis-gamzirze-cinaagmdeg-shemtxvevashi-movaxdent-qvela-samartaldargvevis-identipicirebas-da-gatardeba-kanonit-gansazgvrul-zomebi
20:47, 18 октября 2025
Демонстранты по требованию полиции Грузии разблокировали проспект Руставели
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше