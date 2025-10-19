Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси на фоне арестов демонстрантов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. Как минимум семь участников акции 18 октября арестованы за искусственное ограничение движения и скрытие лиц.

Как писал "Кавказский узел", участники протестной акции в Тбилиси 18 октября, в 325-й день протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но после требования МВД, которое напомнило об ужесточении законодательства за нарушения на массовых акциях, открыли проезд автомобилям. Ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и еще не менее семи человек задержаны за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси на акции протеста 18 октября. Полиция сообщила о 14 задержанных, один из них, художник Леван Маргиани за искусственное перекрытие проезжей части арестован на шесть суток. Активист Торнике Тхилава отпущен с устным замечанием.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Сегодня участники ежедневной протестной акции вышли к зданию парламента Грузии, но в начале акции не стали блокировать движение автомобилей, сгруппировавшись у здания законодательного органа.

Однако позднее участники акции перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели, сообщает "Интерпрессньюс".

Полиция попросила отойти с дороги — "Иначе будут применены меры, предусмотренные законом", передает Publika.

В районе Руставели сотрудники полиции останавливают граждан для установления личности, также над проспектом завис дрон МВД, вероятно, также ведется съемка для идентификации, передает Tbilisi Life.

У метро десятки сотрудников криминальной полиции остановили переселенку из Абхазии, участницу акций протеста "бабушку Азу", отобрав у нее медицинскую маску, сообщил фотограф Гиорги Мосиашвили [Mo Se] в социальной сети.

Ряд задержанных в связи с акцией протеста арестован

Судья Манучар Цацуа приговорил журналиста "Формулы" Вахо Санаю к шести суткам лишения свободы за перекрытие дороги, сообщила телекомпания. "Искусственного перекрытия дороги не было, это выражение протеста против режима. Это самое естественное, что сегодня происходит на Руставели", - заявил он в суде.

Тот же судья признал, что Саба Хомерики, Гела Гамкрелидзе и Нино Сванидзе нарушили правила проведения акций. Судья приговорил Нино Сванидзе к пяти суткам административного ареста, а Сабу Хомерики - к восьми суткам. Гела Гамкрелидзе был освобожден из зала суда, ему вынесено устное замечание. Решение вынес судья Манучар Цацуа, передает "Интерпрессньюс".

"Я не знал, что нарушаю закон, дорогу перекрыла полицейская машина. Я подошел к ленте, где была людская масса, и вышел на дорогу, в потоке людей, на 20 минут. У меня не было никакого протеста, и сейчас его нет. Я оказался там, дорога была перекрыта. Её перегородила полицейская машина, потом натянули ленту. Я остановился там из любопытства", - заявил на заседании Гела Гамкрелидзе.

Судья также выделил в отдельное производство дело Вахтанга Мачавариани, поскольку в ходе судебного заседания он заявил о проблемах со здоровьем, и судья определил ему время для представления подтверждающего это документа. Он был освобожден в зале суда.

Также судья Звиад Цеквава признал задержанного Георгия Киасашвили административным нарушителем и приговорил его к шести суткам административного ареста за закрытое лицо во время акции на проспекте Руставели 18 октября. Лаше Начкебии также избран арест на четверо суток.

Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".