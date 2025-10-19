×

14:39, 19 октября 2025

Следователь обвинил Копайгородских в препятствиях передаче дела в суд

Янина и Алексей Копайгородские. Кадры видео судов общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/5870, https://t.me/moscowcourts/5872 Коллаж "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга затягивают ознакомление с материалами уголовного дела, пожаловался суду следователь, после чего суд ограничил обвиняемым срок изучения материалов.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября Мосгорсуд продлил срок ареста Алексея Копайгородского на три месяца, до 24 декабря.

В сентябре 2024 года суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в получении взяток, хищении средств и получении значительного вознаграждения. Его жена Янина Копайгородская обвинена в растрате, посредничестве во взяточничестве и в давлении на свидетелей. Следствие считает, что супруги, пользуясь своим положением, незаконно получили почти 332 миллиона рублей. В августе Копайгородскому были предъявлены новые обвинения - в легализации преступных доходов на сумму более 104 миллионов рублей. По этому делу также проходит его супруга.

Суд в Москве по просьбе следователя ограничил Алексея Копайгородского и его супругу в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает сегодня ТАСС.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок - до 15 ноября", - цитирует судебный документ агентство.

Представители защиты супругов пояснили агентству, что следствие обвинило Копайгородских в затягивании ознакомления с материалами уголовного дела, в связи с чем в суд "было подано соответствующее ходатайство об ограничении обвиняемых в сроках ознакомления с томами".

В середине августа следователи предъявили в окончательной редакции обвинение Алексею и Янине Копайгородским, тем самым завершив следственные действия по их делу.

По словам адвоката Ивана Миронова, предъявленные Копайгородским обвинения в окончательной редакции строятся исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей, говорится в публикации.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая 2024 года он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы, и на следующий день горсобрание приняло заявление мэра об отставке.

Автор: "Кавказский узел"

