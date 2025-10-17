Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Ставрополье удовлетворил ходатайство осужденного судьи из Сочи об условно-досрочном освобождении. Решение вступило в силу после того как Новиков дал показания о коррупции в судейской системе в рамках иска Генпрокуратуры против бывшего главы совета судей Виктора Момотова.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по делу о покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 22 мая суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы, защита намерена обжаловать приговор. Все адвокаты и сам осужденный готовят свои апелляции, сообщил его сын и адвокат Роман Новиков. Суровый приговор Новикову стал неожиданностью, отметила адвокат Наталья Гольцева. Суд в Пятигорске отклонил апелляционную жалобу на приговор.

Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса России), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 Уголовного кодекса России) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 Уголовного кодекса России). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке".

Постановлением Нефтекумского районного суда Ставропольского края от 30 сентября 2025 года удовлетворены ходатайства осужденного Дмитрия Новикова и его защитников об условно-досрочном освобождении.Новиков освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 2 дня с возложением соответствующих обязанностей. Постановление суда не обжаловано участниками процесса и вступило в законную силу 16 октября 2025 года, в этот же день Новиков освобожден из колонии, сообщила сегодня пресс-служба судов Ставропольского края в своем Telegram-канале.

Показания Дмитрия Новикова о коррупции в судебной системе использовались Генпрокуратурой для изъятия коррупционного имущества бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, сообщил 16 октября "Коммерсант".

Имя Дмитрия Новикова, который ранее работал судьей Хостинского райсуда Сочи, прозвучало в Останкинском райсуде Москвы в процессе об изъятии активов бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Генпрокуратура представила суду показания Новикова об известных ему фактах коррупции в судебной системе и о связях высокопоставленных судей с криминалитетом.

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы - около 100 объектов, в том числе здания примерно 40 гостиниц сети Marton в разных регионах. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Руководители сети Андрей и Иван Марченко с сентября находятся под арестом в Краснодаре.

При этом в июне текущего года Георгиевский суд в удовлетворении заявления об УДО отказал, сославшись на мнение прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что положительные сведения о поведении осужденного Новикова свидетельствуют лишь о его становлении на путь исправления, а соблюдение им правил внутреннего распорядка колонии является его обязанностью и не свидетельствует о формировании законопослушного поведения. Дмитрий Новиков обжаловал отказ в Ставропольском краевом суде, но ничего не добился, говорится в публикации.