Кубанский зоозащитник Джалагания столкнулся с новыми обвинениями от коллеги из Ставрополя

Полицейские пришли домой к тихорецкому зоозащитнику Денису Джалагании в связи с новым доносом главы ставропольской зоозащитной организации Оксаны Житеневой. На этот раз Житенева обвинила Джалаганию в присвоении денег активистов.

Как писал "Кавказский узел", руководитель ставропольской зоозащитной организации Оксана Житенева в конце сентября обвинила кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию в клевете, оскорблениях и дискредитации армии, попросив ФСБ возбудить против него уголовное дело. В октябре 2024 года суд уже штрафовал Джалаганию по статье о дискредитации армии из-за пацифистских публикаций в чате зоозащитников - тогда, по словам активиста, дело тоже завели по доносу. Полиция отказалась возбуждать дело против Джалагании, а Житенева пожаловалась также на участкового, который вынес это решение.

Новая жалоба, поданная Житеневой против Джалагании, касается его поездки в Ставропольский край для посещения 95-летней матери 68-летней пенсионерки Аллы Черновой, обвиненной в том, что ее собаки загрызли девочку. В мае суд в Ставрополе признал Чернову виновной в причинении смерти по неосторожности девятилетней девочке, погибшей в результате нападения собак, назначив ей полтора года условно.

Когда Алла Чернова находилась в заключении, зоозащитники, уверенные в ее невиновности, собирали деньги на оплату работы адвоката, на продукты для ее 95-летней матери, на передачки для нее самой. Тогда общественный инспектор по обращению с животными из Тихорецка Денис Джалагания рассказал, что во время следствия он по просьбе зоозащитников выезжал в Ставрополь, где общался с матерью Черновой и ее соседкой. По их словам, непосредственно собак, напавших на ребенка, никто не видел, при этом на обращения по вопросу отлова бездомных собак, отправленные задолго до трагедии, ни сама Чернова, ни ее соседи реакции от чиновников не получили.

Джалагания не скрывал, что деньги на поездку ему собрали другие зоозащитники, интересовавшиеся делом. В целях собственного расследования и сбора фактов о невиновности пенсионерки они просили Джалаганию записать на видео, что говорят соседи и мать Черновой, а также снять место, где собаки якобы жили и где напали на девочку. Также Джалаганию просили отвезти продукты пожилой женщине.

"Я сел в поезд и поехал по адресу. Встретился с людьми и 95-летней мамой Аллы Черновой, передал ей сумку с продуктами, так как женщина в силу возраста не могла сама ходить в магазин и ее единственной кормилицей являлась дочь, в то время находившаяся в тюрьме. По приезду я написал в чат зоозащитникам о своей поездке, они меня поблагодарили, что я потратил свое время. Потом Аллу выпустили, на этом вся история закончилась еще полгода назад. А сейчас выясняется вдруг из очередного доноса Житеневой, что я якобы присвоил деньги активистов. Но как я мог их присвоить, если они меня просили поехать и прислали деньги сами, и поездка была, и все просьбы я выполнил?" - недоумевает Джалагания.

Он продемонстрировал полицейскому видео, отснятые в поездке, подтверждающие факт использования им средств по назначению, в том числе передачу сумки с продуктами матери Черновой. Он также добавил, что лично Житенева тогда оплачивала ему дорогу домой в Тихорецк из Ставрополя, купив билет за 2 тысячи рублей.

"Это была общественная инициатива. Меня просили активисты как активиста, и я выполнил то, о чем меня просили", - пояснил участковому Денис Джалагания.

Он отметил, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о дискредитации армии он так и не получил. Участковый, который посетил активиста 16 октября, заявил, что он не работал с первым доносом Житеневой, и постановление находится у другого полицейского, который рассматривал то заявление.

Оксана Житенева от комментариев для "Кавказского узла" отказалась. Джалагания сказал корреспонденту “Кавказского узла”, что устал от этих ложных доносов в свой адрес и намерен сам пожаловаться на Житеневу в связи с ложными доносами и клеветой.