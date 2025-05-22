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03:54, 22 мая 2025

Ставропольчанка вынужденно признала вину в нападении собак на девочку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе назначил пенсионерке Алле Черновой условный срок по делу о нападении собак на ребенка. Для этого Черновой пришлось пойти на особый порядок рассмотрения дела и признать вину.

Как писал "Кавказский узел", 68-летняя пенсионерка из Ставрополя Алла Чернова находилась под арестом по обвинению в том, что три ее собаки загрызли девочку. По версии защиты, в нападении участвовали не собаки Черновой, а стая из 6-7 бродячих животных. За делом Черновой следили активисты с Кубани, зоозащитник из Сочи Георгий Иванов 21 апреля провел пикет в ее поддержку. 

23 февраля девятилетняя девочка погибла в Ставрополе в результате нападения собак, когда гуляла недалеко от дома, где Чернова держала своих собак на свободном выгуле. Пришедшие к пенсионерке силовики застрелили трех ее собак, женщину отправили в СИЗО. По словам зоозащитницы Дарьи Деевой, власти пытаются переложить ответственность за бездействие на случайного человека, поскольку Алла Чернова и ее соседи много раз безрезультатно просили администрацию убрать с улиц агрессивных собак.

Приговор Алле Черновой суд в Ставрополе вынес 21 мая: Чернова признана виновной в причинении смерти по неосторожности девятилетней девочке, погибшей в результате нападения собак, назначенное наказание - полтора года условно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденной Игорь Уско

По его словам, Чернова согласилась на рассмотрение дела в особом порядке и для этого признала вину. В результате судебное следствие не проводилось, а после оглашения приговора Чернова была отпущена из-под стражи и освобождена в зале суда. Апелляцию она подавать не намерена.

Дежурный по канцелярии суда подтвердил "Кавказскому узлу" информацию о приговоре. "В случае несогласия с приговором суда у осужденной есть 10 суток на подачу апелляции", - отметил сотрудник суда. 

Активисты и зоозащитники, следившие за ходом процесса, считают признание Черновой вины вынужденной мерой. Общественный инспектор по обращению с животными из Тихорецка Денис Джалагания рассказал, что во время следствия он выезжал в Ставрополь, где общался с матерью Черновой и ее соседкой. По их словам, непосредственно собак, напавших на ребенка, никто не видел, при этом на обращения по вопросу отлова бездомных собак, отправленные задолго до трагедии, ни сама Чернова, ни ее соседи реакции от чиновников не получили. 

“Видимо, ей предложили сделку: она признает вину, а ее отпускают в зале суда, дают условный срок. Она взяла особый порядок, значит, ее кто-то научил этому, но точно, не адвокат, он уговаривал бороться за свою невиновность. Видимо, она устала и переживала за мать, которая одна дома в престарелом возрасте", - заявила активистка Дарья Деева, курировавшая дело Черновой, корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, апелляцию на приговор может подать только сама Чернова. Деева полагает, что женщине стоит еще раз взвесить свое решение. "Ей нужно подумать, стоит ли признавать себя виновной, если есть неопровержимые доказательства ее непричастности к трагедии", - добавила активистка. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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