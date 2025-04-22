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03:19, 22 апреля 2025

Сочинский зоозащитник провел пикет в поддержку ставропольской единомышленницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи зооактивист Георгий Иванов провел пикет с требованием справедливого расследования уголовного дела жительницы Ставрополя Аллы Черновой, которая обвиняется в гибели девочки после нападения собак.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ставрополе продлил арест 68-летней пенсионерки Аллы Черновой, которая обвиняется в том, что три ее собаки загрызли девочку. Адвокат считает, что обвинение абсурдно, он подал апелляцию на арест.

Сочинский зоозащитник, волонтер приюта «Право на жизнь» Георгий Иванов провёл одиночный пикет в Хосте на улице 50 лет Конституции СССР, требуя справедливого расследования уголовного дела в отношении 68-летней Аллы Черновой. Пикет прошёл 21 апреля и продлился около часа. Иванов держал плакат с надписью: «Отпустите Аллу Чернову и проведите полноценное расследование!».

Мы требуем объективного и гласного следствия

«Сейчас против нас, зоозащитников, идёт массированная пропаганда. Нас обвиняют в бездушии, мол, мы ставим жизнь животных выше человеческой. Но мы выступаем в данном случае не за собак, а за правду. Если кто-то виновен - он должен быть наказан, но не на основе догадок и бездоказательных обвинений. Мы требуем объективного и гласного следствия», - заявил Иванов корреспонденту «Кавказского узла».

«Мы не оправдываем преступление, если оно имело место. Но пока в деле нет ни одного прямого доказательства вины Черновой, она не должна находиться в СИЗО, тем более в её возрасте и при её состоянии здоровья. Это правовой беспредел, который нельзя игнорировать», - резюмировал Иванов.

Адвокат Черновой Игорь Уско заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ему не предоставляют ключевые материалы дела, в том числе заключения экспертиз, на основании которых делается вывод о причастности собак Черновой к трагедии. «Собаки, которых убили на участке Черновой, были в доме. Как они могли оказаться в 27 метрах на улице от другого домовладения и после нападения вернуться? Более того, на видео с места трагедии видно шесть или семь собак, а убили только трёх. Куда делись остальные - неизвестно. Почему не допрашивают свидетелей, не проводят генетическую экспертизу? Если эти собаки уже уничтожены, то экспертиза и вовсе невозможна. Тогда на чём основано обвинение?» — спрашивает адвокат.

Он подчёркивает, что статья 109 УК РФ требует доказательств причинно-следственной связи между действиями обвиняемой и наступлением смерти. «Если речь идёт о безнадзорных собаках, не содержащихся в вольере, и без доказательств того, что именно эти животные покусали ребёнка, нельзя вменить вину. Более того, арест без достаточных оснований - нарушение норм УПК РФ», - отметил Уско.

Мы видим откровенное желание найти виновного любой ценой

По словам активистки Дарьи Деевой, следствие игнорирует видеозаписи, на которых мать Черновой отрицает принадлежность собак к их дому. «Мы видим откровенное желание найти виновного любой ценой. При этом никто не задаётся вопросом, почему девочка оказалась одна в лесу, где ранее уже видели стаи бродячих собак. Или почему мужчина, якобы свидетель, открыл стрельбу по животным. А не могла ли пуля задеть ребёнка? Где баллистическая экспертиза? Нет ответов. Всё держится на предположениях», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

По её мнению, ситуация требует пересмотра дела с независимой зоологической и генетической экспертизой. «Если мы не добьёмся правды сейчас, завтра на месте Аллы Черновой может оказаться любой человек, подкармливающий собак у своего дома», - сказала она.

В поддержку Черновой запланированы и другие пикеты - в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону. «Дело Черновой обсуждают в чатах от Калининграда до Владивостока. Это не просто уголовное дело, это зеркало того, как у нас можно назначить виновного и сломать ему жизнь», — добавила Деева.

Общественный инспектор по обращениям с животными Денис Джалагания из Тихорецка заявил о намерении поехать в Ставрополь, чтобы поддержать Чернову. Он отметил, что дело отражает системную проблему - отмывание муниципальных бюджетов на убийстве бездомных животных под видом борьбы за безопасность.

Стерилизация и создание приютов невыгодны, потому что не приносят сиюминутных откатов

«Стерилизация и создание приютов невыгодны, потому что не приносят сиюминутных откатов. Вместо этого чиновники раз за разом заключают контракты на отлов с компаниями, для которых каждая убитая собака - это цифра в отчёте и строка в бюджете. Алла Чернова - одна из тех, кто пытался бороться с этой системой, просто подкармливая животных. Теперь её сделали виновной», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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