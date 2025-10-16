×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:06, 16 октября 2025

ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муфтият Дагестана в скором времени планирует вынести фетву, вводящую запрет на ношение никаба в республике, сообщило РБК. Ни муфтий, ни муфтият не делали по этому поводу заявлений, указал ЦУР Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2024 года в Дагестане был введен запрет на ношение никаба, он будет действовать до нового богословского заключения, заявило Духовное управление мусульман республики.

1 июля 2024 года муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Свое заявление муфтий сделал после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов. Глава республики озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы.

По словам муфтия, "все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное-заблуждение". Он также подчеркнул, что фетва не будет отменена, пока в республике "не установится полная тишина и спокойствие", - сообщает "Радио РБК".

Глава ЦУР Дагестана опроверг данные. "Ни муфтий, ни муфтият никаких заявлений не делали и не планируют", - написал в своем Telegram-канале глава ЦУР Исрафил Исрафилов. По его данным, это подтвердил глава протокольной службы муфтията Дагестана Шамиль Багандалиев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:21, 16 октября 2025
Двое бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО
20:22, 16 октября 2025
Органы опеки забрали детей у многодетной матери из Дагестана
03:49, 16 октября 2025
Ограничения в аэропорту Волгограда отменены
00:53, 16 октября 2025
Аэропорт Волгограда закрыт для самолетов
00:28, 16 октября 2025
ЕСПЧ признал нарушением действия властей Азербайджана
22:01, 15 октября 2025
Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму
Все события дня
Новости
Kadyrov, Elbrus, Derbent Fortress, 500 rubles. Illustration created by the "Caucasian Knot" using AI in the Copilot program.
04:52, 14 октября 2025
Аналитики оценили накал страстей на Кавказе при голосовании за дизайн 500-рублевой купюры
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
БПЛА в горах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:20, 13 октября 2025
Беспилотная опасность объявлена в Дагестане и Северной Осетии
05:55, 11 октября 2025
25 человек оштрафованы за запуск беспилотников в Дагестане
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Похороны Инала Джабиева. Фото: http://alaniainform.org/
16 октября 2025, 18:14
Апелляционная жалоба подана на приговор по делу Джабиева

Муса Кавраев (справа) и Шаид Жамалдаев. 15 октября 2025 г. Фото: https://t.me/parlamentchr/11801
16 октября 2025, 15:38
Коллекция наград Кадырова пополнилась орденом для служивших в Германии военных

Elina Valtonen during a protest. Photo: https://1tv.ge/
16 октября 2025, 12:50
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за участие в протестах

At the scene. August 29, 2025. Screenshot from video https://islamnews.ru/2025/8/29/v-makhachkale-politseyskiy-stal-zhertvoy-druzhestvennogo-ognya
16 октября 2025, 10:51
Следствие признало терактом ДТП с наездом на силовика в Краснодаре

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше