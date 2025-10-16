ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муфтият Дагестана в скором времени планирует вынести фетву, вводящую запрет на ношение никаба в республике, сообщило РБК. Ни муфтий, ни муфтият не делали по этому поводу заявлений, указал ЦУР Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2024 года в Дагестане был введен запрет на ношение никаба, он будет действовать до нового богословского заключения, заявило Духовное управление мусульман республики.

1 июля 2024 года муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Свое заявление муфтий сделал после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов. Глава республики озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы. 1

По словам муфтия, "все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное-заблуждение". Он также подчеркнул, что фетва не будет отменена, пока в республике "не установится полная тишина и спокойствие", - сообщает "Радио РБК".

Глава ЦУР Дагестана опроверг данные. "Ни муфтий, ни муфтият никаких заявлений не делали и не планируют", - написал в своем Telegram-канале глава ЦУР Исрафил Исрафилов. По его данным, это подтвердил глава протокольной службы муфтията Дагестана Шамиль Багандалиев.