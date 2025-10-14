Участники акции в Ереване потребовали от ООН содействия освобождению Рубена Варданяна

Рабочая группа ООН по вопросам произвольных арестов должна отменить свое заключение по делу Рубена Варданяна, а сама организация обязана способствовать освобождению Варданяна и других армянских пленных, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", предыдущая акция с требованием освобождения армянских пленных, которые находятся в Азербайджане, состоялась в Ереване 2 сентября, в годовщину провозглашения республики Нагорного Карабаха. 30 августа бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян вышел на одиночный пикет перед зданием миссии Евросоюза в Ереване с требованием освободить армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Акцию протеста с требованием освобождения Рубена Варданяна и других армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, организовало сегодня общественно-политическое движение “Вместе”. Активисты собрались у офиса ООН в Ереване выступили против заключения Рабочей группы организации по вопросам произвольных арестов.

В заключении № 46/2024, которое датировано 17 февраля, Рабочая группа ООН отказалась квалифицировать арест Рубена Варданяна как произвольный. Участники акции потребовали отменить это заключение, провести новое расследование и способствовать немедленному освобождению арестованных в Азербайджане армян, включая Варданяна.

Представитель координационного совета движения “Вместе” Арам Саркисян передал представителю офиса ООН письмо, в котором изложена позиция активистов. По словам Саркисяна, заключение “по сути оправдывает” действия азербайджанских властей. Послание протестующих адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает News.am.

Участники акции ссылаются на необъективность и личную заинтересованность председателя Рабочей группы ООН по вопросам произвольных арестов Анны Юдковской - она является партнером юридической фирмы, которая представляет интересы азербайджанской нефтяной компании SOCAR.

“В нашем письме мы призываем Гутерриша придерживаться правил своего регламента, отстранить председателя этой группы, назначить нового руководителя, сформировать новый комитет и провести новое расследование”, - пояснил Саркисян.

Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, участвующая в акции, обратила внимание, что наличие конфликта интересов в заключении Рабочей группы ООН по делу Варданяна подтвердил первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем экспертном заключении.

“Это было сделано намеренно, более того, у меня есть обоснованные подозрения, что власти Армении знали об этом и согласились на это. Сначала нужно отменить это купленное заключение об аресте Рубена Варданяна, а затем сформировать новую группу, которая вынесет правильное заключение”, - заявила она.

В своей экспертной оценке Окампо указывает, что заключение № 46/2024 является исключением из практики Рабочей группы: все остальные 70 решений, принятые Рабочей группой в 2024 году, были в пользу заявителей. В 69 случаях было признано, что задержания были произвольными, один случай был передан в Комитет ООН против пыток, и только в деле Рубена Варданяна группа решила, что арест не является произвольным, пишет Aravot.