Жители кубанского села после дождя остались без переправы через реку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Молдавановка Туапсинского округа после дождей размыло автомобильную переправу через реку и пешеходный мост. Спасатели организовали для сельчан веревочную переправу.

Как писал "Кавказский узел", в августе в Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

В селе Молдавановка временную автомобильную переправу через реку Шапсухо подмыло на фоне сильных дождей, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

"Специалисты на месте ведут работы по её восстановлению. По ней смогут передвигаться и пешеходы. А пока, так как водой смыло и пешеходный мостик, "Кубань-СПАС" организовал для селян временную веревочную переправу", - написал он.

Кроме того, в поселке Ольгинка "из-за осадков разлился горный ручей". "Это стало причиной скопления воды во дворе школы № 19. Дети и педагоги не смогли попасть в учебное заведение, занятия отменили. Само здание не затопило", - сообщил чиновник.

Дождевые стоки "чистятся постоянно", заверил он. "Но большими потоками воды листья смываются в них, и ливневки забиваются. Так, специалисты по благоустройству в Ольгинке и Новомихайловском уже вышли на очередную расчистку ливневой канализации. Есть также небольшие скопления воды во дворах многоэтажек во втором микрорайоне в Ольгинке и в третьем микрорайоне в Новомихайловском. В подъездах при этом сухо", - говорится в публикации.

Для жителей села Молдавановка "организовали воздушную переправу", отчитался в своем телеграм-канале и оперштаб Кубани.

"После обильных осадков, прошедших в ночь с 13 на 14 октября, подмыло временную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка, которую установили после разрушения моста во время залповых ливней в августе 2025 года. Сейчас переправу, предназначенную для пешеходов и водителей, восстанавливают - подсыпают грунт. Пострадал и деревянный мост через реку. Спасатели Туапсинского отряда "Кубань-СПАС" организовали воздушную веревочную переправу для жителей Молдавановки", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе жители села Лермонтово после обрушения моста столкнулись с трудностями и заявили, что практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства. Глава Туапсинского округа сообщил тогда, что сельчане могут временно пользоваться объездной дорогой. Дорога находится в аварийном состоянии и крайне опасна, возразили комментаторы.

На опасность дороги указали жители села в обращении к властям. Глава округа пообещал рассмотреть альтернативный маршрут, а позднее отчитался о том, что решен вопрос с автомобильной переправой в заречной части села Лермонтово.