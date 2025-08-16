Власти отчитались о решении проблемы переправы в Лермонтово

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решен вопрос проезда машин жителей заречной части Лермонтова, которые отказались отрезаны от инфраструктуры из-за обрушения моста, через частные территории, отчитался глава округа. Также власти намерены организовать лодочную переправу через реку.

Как писал "Кавказский узел", люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства. Глава Туапсинского округа сообщил, что жители Лермонтово, где во время подтоплений рухнул мост, могут временно пользоваться объездной дорогой. Дорога находится в аварийном состоянии и крайне опасна, возразили комментаторы. На опасность дороги указали жители села в обращении к властям. Глава округа пообещал рассмотреть альтернативный маршрут.

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Встретился с жителями села Лермонтово и обсудил с ними проблему переправы через реку, отчитался сегодня глава Туапсинского городского округа Сергей Бойко. "Уже прорабатывали вопрос проезда через лагерь «Сеченовец» и базу отдыха «Колос» для определенного числа частных автомобилей. Но становится ясно, что это для жителей не решение. Многие работают за пределами Лермонтово. Кроме того, есть больные люди и дети, которых нужно будет возить в школу и детский сад. Приняли решение об установлении сервитута через территорию этих двух здравниц", сообщил он.

"Кроме того, оборудуем временную лодочную переправу с местом для посадки и высадки пассажиров. В ближайшее время закончим работы по организации безопасной переправы по воде", - проинформировал глава округа.

Он добавил, что также будет рассмотрена возможность организации дополнительного остановочного пункта общественного транспорта.

