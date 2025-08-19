×

12:50, 19 августа 2025

Жители Лермонтово сочли недостаточной лодочную переправу вместо моста

Cпасатели доставляют жителей Лермонтова на лодке. 19 августа 2025 г. Скришот видео https://t.me/glavatuapseregion/3887

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Туапсинского округа отчитался об открытии лодочной переправы на месте рухнувшего моста в Лермонтово. Комментаторы призвали ускорить работы по организации альтернативной дороги.

Как писал "Кавказский узел", люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства. Глава Туапсинского округа сообщил, что жители Лермонтово, где во время подтоплений рухнул мост, могут временно пользоваться объездной дорогой. Дорога находится в аварийном состоянии и крайне опасна, возразили комментаторы. На опасность дороги указали жители села в обращении к властям. Глава округа пообещал рассмотреть альтернативный маршрут. Решен вопрос проезда машин жителей заречной части Лермонтово, которые оказались отрезаны от инфраструктуры из-за обрушения моста, через частные территории, отчитался глава округа. 

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Жителей заречья в Лермонтово на другую  сторону реки доставляют на лодке спасатели. Временная переправа работает с 07 часов утра, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. "За вчерашний день переправили почти 300 человек. Все пассажиры снабжены спасательными жилетами", - написал он 18 августа.

Также глава района отчитался, что подписано постановление об установлении публичного сервитута для проезда через «Сеченовец» и «Колос». "После процедуры внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости сервитут начнет действовать", - сообщил он.

К 12.50 мск это сообщение в Telegram-канале главы района, на который подписаны 3143 человека, набрало три комментария. "Сроки какие?  После процедуры внесения?" - поинтересовалась Людмила Кондрашина. 

"Нам создаются все возможные трудности. Преодолеваем одну - нам придумывают три", - прокомментировал пользователь Птахи.

Сообщение об установлении лодочной переправы в Telegram-канале "Краснодар телетайп", у которого насчитывается 133 906 подписчиков, набрало 22 комментария.

"Так а мост когда будет?" - поинтересовалась Юлия.

"А можно там установить понтонную переправу? Почему люди должны страдать? " - спросила Люда.

"Мост - это проект, спецтехника и тп.,но главное - десятки млрд рублей", - отметил Валерий Лагута.

Автор: "Кавказский узел"

