Главная   /   Лента новостей
09:53, 14 октября 2025

Кавелашвили помиловал 70 осужденных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Михаил Кавелашвили по случаю праздника Светицховлоба помиловал 70 осужденных.

Как писал "Кавказский узел", в январе шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения Господня помиловал 613 осужденных. В апреле Кавелашвили помиловал 33 человек по случаю Пасхи.

В связи с праздником Светицховлоба Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек, сообщила сегодня пресс-служба президента.

Согласно сообщению, помилование коснулось 24 осужденных на реальные сроки, 42 приговоренных к условным срокам, еще четырем снята судимость, пишет "Интерпрессньюс".

Христианский праздник Светицховлоба отмечается в Грузии 14 октября. В стране это государственный праздник и официальный выходной, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Название храма Светицховели переводится как «столп животворящий». Этот собор в городе Мцхета - один из самых крупных архитектурных памятников Грузии. Он находится в списке Всемирного наследия и под охраной ЮНЕСКО. Согласно преданию, храм построили на месте захоронения Хитона Господня, информирует издание.

Напомним, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили также регулярно принимала решения о помиловании, в том числе в связи с христианскими праздниками. Так, 4 августа 2024 года ею были помилованы 22 осужденных, 26 августа - 17, 11 ноября - еще 11.

С августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта".

6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пятерых человек. Это возмутило правозащитников, указавших, что помилования ждали сотни заключенных.

Автор: "Кавказский узел"

