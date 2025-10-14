×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:53, 14 октября 2025

Конфисковано имущество бывшего начальника угрозыска Анапы Нехаенко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имущество бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его родственников на общую сумму более 250 миллионов рублей обращено в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником преступной группировки бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, было выделено в отдельное производство. Нехаенко находился в розыске с 2013 года и был задержан в апреле 2022 года. В конце декабря прошлого года суд приговорил его к 20 годам заключения. В апреле апелляционный суд оставил приговор в силе.

По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений". Группировка контролировала значительную часть бизнеса в Анапе. 

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, который пытались оспорить конфискацию имущества его семьи, сообщает 13 октября "Коммерсант".

Имущество Нехаенко и его родственников обратил в доход государства Советский районный суд Краснодара. Речь идет о земельных участках, объектах недвижимости и дорогих автомобилях на общую сумму более 250 миллионов рублей, которые были приобретены на средства, законность получения которых не была подтверждена.

Апелляционная инстанция поддержала решение, после чего защита Нехаенко обратилась в кассационную инстанцию, ссылаясь на нарушения материальных и процессуальных норм, ошибки и оценке фактов и пропуск прокурором срока исковой давности. Однако кассационный суд счел эти доводы необоснованными, оставив решение о конфискации в силе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
02:40, 13 октября 2025
Введены ограничения на работу аэропортов Астрахани и Краснодара
Вадим Харченко (включен в реестр иностранных агентов). Фото предоставлено "Кавказскому узлу" защитой Харченко.
02:07, 12 октября 2025
Судья отказалась рассматривать дело Вадима Харченко*
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 9 октября 2025
Генпрокуратура связала Момотова с проституцией в отелях Marton
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протест на проспекте Руставели. Фото: Keto Mikadze / Publika
13 октября 2025, 22:11
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 320 дней подряд

Полицейские у суда в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 октября 2025, 20:32
Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar
13 октября 2025, 19:14
Семья Ниджада Ибрагима встревожена его состоянием на 28-й день голодовки

Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
13 октября 2025, 16:44
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше