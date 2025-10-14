Конфисковано имущество бывшего начальника угрозыска Анапы Нехаенко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имущество бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его родственников на общую сумму более 250 миллионов рублей обращено в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником преступной группировки бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, было выделено в отдельное производство. Нехаенко находился в розыске с 2013 года и был задержан в апреле 2022 года. В конце декабря прошлого года суд приговорил его к 20 годам заключения. В апреле апелляционный суд оставил приговор в силе.

По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений". Группировка контролировала значительную часть бизнеса в Анапе.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, который пытались оспорить конфискацию имущества его семьи, сообщает 13 октября "Коммерсант".

Имущество Нехаенко и его родственников обратил в доход государства Советский районный суд Краснодара. Речь идет о земельных участках, объектах недвижимости и дорогих автомобилях на общую сумму более 250 миллионов рублей, которые были приобретены на средства, законность получения которых не была подтверждена.

Апелляционная инстанция поддержала решение, после чего защита Нехаенко обратилась в кассационную инстанцию, ссылаясь на нарушения материальных и процессуальных норм, ошибки и оценке фактов и пропуск прокурором срока исковой давности. Однако кассационный суд счел эти доводы необоснованными, оставив решение о конфискации в силе.