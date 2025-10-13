Память жертв нападения боевиков почтили участники митинга в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Погибших во время нападения на столицу Кабардино-Балкарии 20 лет назад вспомнили в ходе прошедшего в Нальчике траурного митинга.

13 октября 2005 года, произошло вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Представители правоохранительных структур, чиновники, представители общественных организаций собрались в сквере Милиции в Нальчике. Они почтили минутой молчания память погибших, были зачитаны имена погибших сотрудников органов внутренних дел. После церемонии поминовения, которую совершили представители духовенства, к мемориалу возложили цветы, сообщает ТАСС.

«Республику удалось удержать от пропасти, братоубийственной войны и хаоса. В тот трагический день от рук террористов также погибли ни в чем не повинные мирных граждан. Сотни получили ранения», - цитирует слова зампредседателя правительства республики Залима Каширокова РИА «Кабардино-Балкария».

Атака на Нальчик: как это было

"Около 9 часов утра (13 октября 2005 года) восемь групп боевиков атаковали здания правоохранительных органов. Они были вооружены стрелковом оружием, гранатометами, ручными гранатами, различными взрывными устройствами. К полудню на улицах Нальчика лежали десятки тел. Среди (погибших) гражданских - 79-летний ветеран Великой Отечественной войны. В момент нападения покупал лекарства для жены в аптеке №47 на пр. Ленина, был ранен, когда вышел из аптеки. Умер в больнице. Погиб и заместитель начальника охраны рынка "Дубки", попавший под обстрел боевиков. От случайных пуль погибли также 20-летний житель селения Белая Речка, электромонтеры "Нальчикских электросетей", директор магазина «Охотник» и другие", - говорится в сегодняшнем посте автора блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости".

В нападении участвовали отряды боевиков "Кавказского фронта" ВС ЧРИ под общим командованием Шамиля Басаева. Основной костяк боевиков составили местные жители, приверженцы салафизма. Непосредственными организаторами и руководителями нападения на Нальчик были Анзор Астемиров и Илесс Горчханов. По заявлениям чеченских сепаратистов, в операции активное участие принимали также члены джамаата "Ярмук", базировавшегося в Кабардино-Балкарии.

Практически одновременно были атакованы, по разным данным, от 13 до 18 различных объектов. Некоторые атакованные объекты были взяты штурмом. Нападение на часть объектов российским силовикам удалось отбить. В частности, нападавшим не позволили захватить 1-е ОВД города Нальчика, расположение отряда пограничной службы, здание ФСБ и территорию аэропорта. Нападение на город сопровождалось захватом заложников. В частности, нескольких из них боевики удерживали в магазине "Сувениры" вплоть до 14 октября.

По мнению местных жителей, атаку на Нальчик спровоцировал милицейский произвол. Борьба с исламским экстремизмом обернулась массовым преследованием мусульман органами правопорядка. По сведениям Правозащитного центра "Мемориал"*, участились случаи давления силовиков на местный бизнес, а также возросло количество случаев избиения и пыток задержанных.