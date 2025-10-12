×

15:59, 12 октября 2025

Оперштаб и блогеры поспорили о масштабах выбросов в Анапе

Уборка мазута в Анапе. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 12.10.25, https://t.me/opershtab23/14262.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб отчитался о незначительных выбросах мазута в Анапе. Шторм выбросил множественные пятна мазута и даже обнажил закопанные мешки с ранее собранным загрязненным песком. Судя по объему выбросов, работу по просеиванию песка следует начинать заново, указал блогер.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы.

Водолазы регулярно осматривают затонувшие танкеры, утечек мазута нет, сообщило правительство России, отчитавшись о ходе установки коффердамов.

Фракции мазута размером до 1,5 см обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса «Эра» протяженность примерно шесть километров. Незначительные выбросы также обнаружили в районе станицы Благовещенской протяженностью 1,5 километра, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

О выбросах мазута сообщают блогеры.

"Даже вдали от кромки воды встречается большое количество кусков мазута - видимо этот тот, что лежал в глубине, но после просеивания, выветривания и дождей вылез наружу. Короче все песчаные пляжи нужно просеивать вновь. Начался сезон зимних штормов, судя по всему просеивать если и будут то только весной, потому что нужно будет постоянно убирать мусор, что выносит штормами", - автор блога "Маковозовы".

Он, в частности, опубликовал видео с пляжа на гостевом проезде в Джемете. "На пляже огромное количество мазутных капель а также размытых сетей и даже мешков с мазутом, которые с зимы здесь были закопаны в песке.  Не пойму, зачем убирали валы с сетями? Нужно было их оставить. При этом бодро отрапортовали, что все пляжи просеяны, а теперь Тем более это сделать невозможно потому что мешает мусор, и сам песок мокрый насквозь. Встречается огромное количество замытых некогда сетей и даже мешков, полных мазута закопанных в дюнах", - рассказал блогер.

"Станица Благовещенская - выбросы после шторма и таких очень много. Мы вчера отмывали обувь от мазута дома", - процитировал блогер Юрий Озаровский сообщение подписчицы.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

