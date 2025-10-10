×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:35, 10 октября 2025

Власти отчитались об отсутствии утечек мазута на фоне выбросов на Тамани

Пляж в Краснодарском крае. Скриншот видео Оперативный штаб Краснодарский край

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водолазы регулярно осматривают затонувшие танкеры, утечек мазута нет, сообщило правительство России, отчитавшись о ходе установки коффердамов. В поселке Волна на Тамани множественные загрязнения, в том числе свежи выбросы, прионформировали волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфин" обнаружили в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска новые выбросы жидкого мазута. Пятна достигают размера до 30 сантиметров, консистенция текучая. За одну лишь смену они собрали 112 мешков, после чего им на смену заступила вторая смена.

Правительство России отчиталось сегодня о завершении работ по погружению свай направляющих палов в месте установки коффердамов. 

"Водолазы регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов танкеров, утечек нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства об итогах заседания по ликвидации последствий утечки мазута в Черном море.

Штаб "Дельфины" сообщил, что работа по ликвидации выбросов, в том числе свежих, продолжается. "Посёлок Волна. Мазут никуда не делся. Он по-прежнему на берегу. Он под песком. Он на дне. И его всё ещё выбрасывает. Мы не покидаем Волну — свежие утечки не дают. С 1 октября у нас нет финансирования,  съехали из жилья. В команде — 5 человек, и это на весь загрязнённый берег", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов (справа). Фото: https://t.me/endoflaw/1480
15:36, 10 октября 2025
Связь Момотова и Марченко объяснила решения судов по отелям Marton в Волгограде
БПЛА над морем. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:48, 10 октября 2025
Над Черным морем сбиты 19 беспилотников
Самолет у аэропорта Краснодара. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:48, 10 октября 2025
Работу краснодарского аэропорта останавливали на ночь
Стрельба и дрифт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:34, 10 октября 2025
За неделю с 29 сентября по 5 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены три человека
21:53, 9 октября 2025
Дочь Аслана Трахова арестована за мошенничество
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Prisoner exchange. Illustration of the "Caucasian Knot" created using AI in the Copilot program.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше