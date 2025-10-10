Власти отчитались об отсутствии утечек мазута на фоне выбросов на Тамани

Водолазы регулярно осматривают затонувшие танкеры, утечек мазута нет, сообщило правительство России, отчитавшись о ходе установки коффердамов. В поселке Волна на Тамани множественные загрязнения, в том числе свежи выбросы, прионформировали волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфин" обнаружили в Темрюкском районе на берегу от порта Тамань до середины Махлаевского спуска новые выбросы жидкого мазута. Пятна достигают размера до 30 сантиметров, консистенция текучая. За одну лишь смену они собрали 112 мешков, после чего им на смену заступила вторая смена.

Правительство России отчиталось сегодня о завершении работ по погружению свай направляющих палов в месте установки коффердамов.

"Водолазы регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов танкеров, утечек нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства об итогах заседания по ликвидации последствий утечки мазута в Черном море.

Штаб "Дельфины" сообщил, что работа по ликвидации выбросов, в том числе свежих, продолжается. "Посёлок Волна. Мазут никуда не делся. Он по-прежнему на берегу. Он под песком. Он на дне. И его всё ещё выбрасывает. Мы не покидаем Волну — свежие утечки не дают. С 1 октября у нас нет финансирования, съехали из жилья. В команде — 5 человек, и это на весь загрязнённый берег", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".