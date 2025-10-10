×

Главная   /   Лента новостей
07:50, 10 октября 2025

Меликов поручил привлечь родителей и тренеров к разбору массовой драки школьников в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В образовательных учреждениях Дагестана по поручению главы региона Сергея Меликова проведут разъяснительную работу с подростками. Он также поручил привлечь к разбору инцидента родителей и представителей спортивного сообщества.

Как писал "Кавказский узел", суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков. Девять школьников останутся на месяц в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Шесть подростков были доставлены в полицию, а один госпитализирован после массовой драки рядом со школой в Махачкале 1 октября. Следствие отчиталось о проверке. Врачи назвали состояние пострадавшего стабильным, а полиция опросила нескольких участников конфликта - один из них назвал его причиной видеоролик, отправленный в мессенджере. Следователи назвали двоих 15-летних махачкалинцев зачинщиками массовой драки. Мать одного из них утверждает, что сына силовики забрали из больницы. 

На совещании по актуальным вопросам развития республики Меликов вновь поднял тему драки подростков в Махачкале. Он подчеркнул, что многие участники инцидента занимались в спортивных секциях, "где должна царить атмосфера высокой дисциплинированности, нравственности, личной и коллективной ответственности, где воспитанники имеют представление о достоинстве и настоящих мужских поступках".

Виной всему, по словам главы региона, недостаточная воспитательная работа со школьниками.

"Разбор этого инцидента должен быть произведен в том числе с привлечением родителей учеников и спортивного сообщества, - заявил Меликов. - Вы посмотрите, что творится. Мы что, действительно хотим, чтобы здесь возникла ситуация, как в одном известном сериале? Но у нас могут быть гораздо более тяжелые последствия".

Ранее глава Дагестана также потребовал привлечь к ответственности родителей подростков и представителей школ.

Напомним также, что массовая драка, которая произошла 16 мая между подростками в Махачкале, привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 16 и 17 мая в Махачкале были задержаны 67 человек, в том числе как минимум 35 подростков. На 18 человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, 17 из них были арестованы, еще один получил штраф. Два подростка были отправлены под домашний арест. 35 родителей подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале, привлечены к ответственности, а сами участники конфликта могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью. 

Автор: "Кавказский узел"

