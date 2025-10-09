Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Дочь лидера Кущевской группировки Сергея Цапка оштрафована и лишена прав на два года после аварии под Таганрогом. Владельцу дома, поврежденного в результате аварии, семья заплатила компенсацию.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще двое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Группировка Цапка завладела большими земельными угодьями на Кубани, борьба за которые продолжилась и после разгрома банды. В конфликт вовлечены компании, связанные с силовыми структурами, и местные фермеры, говорилось в расследовании проекта ROMB, опубликованном в ноябре 2018 года.

Сергей Цапок 7 июля 2014 года он был найден мертвым в одиночной камере СИЗО №1 Краснодара. По данным следствия, причиной смерти Цапка стала закупорка легочной артерии, говорится в справке "Кавказского узла" Дело банды Цапка".

Дочь Сергея Цапка лишили прав почти на 2 года и оштрафовали на 45 тысяч рублей за ДТП - она въехала на Mercedes в частный дом под Таганрогом, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.

Автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 25-летняя дочь Сергея Цапка, 29 сентября врезался в частный дом в селе Николаевка под Таганрогом, повредив стены здания. Девушка находилась в автомобиле вместе с молодым человеком, во время аварии они не пострадали. Между владельцем дома и семьей Анастасии Оделин Феррер (Цапок), мать которой была гражданской женой Сергея Цапка, заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате ДТП.

«Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объеме, о чем у нотариуса составлены соответствующие документы»,— привел "Коммерсант" 5 октября слова близкого к семье владельцев дома источника.

По данным "Базы", стороны сошлись на 2,5 миллиона рублей — в эту сумму входят и работы по ремонту здания, и компенсация морального вреда.

Хозяева дома рассказали, что после аварии им пришлось жить без стены, электричества и газа, так как Mercedes повредил газопровод и провода. Ночью температура в регионе опускалась ниже нуля. В любом случае, предложенная сумма компенсации хозяина-пенсионера полностью устроила. Претензий он больше не имеет и в суд не пойдёт, говорится в публикации.

