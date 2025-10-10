×

Кавказский узел

Лента новостей
01:34, 10 октября 2025

За неделю с 29 сентября по 5 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены три человека

Стрельба и дрифт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены три человека. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 22 по 28 сентября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано.

Перестрелка и дрифт

2 октября перестрелка с участием шести человек произошла у школы в селе Унцукуль, три человека госпитализированы с ранениями. На прилегающей к школе территории села Унцукуль произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. Выстрелы испугали жителей: многие подумали, что стрельба ведётся прямо в школе. В результате пострадали трое взрослых. Дети не пострадали. Все участники конфликта задержаны

29 сентября Ингушетии местные жители на дорогих иномарках устроили дрифт со стрельбой из автомата у АЗС. В соцсетях распространилось видео, на котором днем более 20  люксовых автомобилей дрифтуют на проезжей части рядом с заправочной станцией возле села Яндаре Назрановском районе Ингушетии, в то время как другие владельцы авто стреляют в воздух, в том числе из автоматического оружия. Установлено, что стрельба велась из автомобиля Mercedes-Benz. На находившегося за рулем жителя Назрани составлен административный материал. Из машины изъято охолощенное оружие. В стрельбе подозревается 25-летний москвич, устанавливаются другие лица, причастные к нарушению.

Аресты и приговоры по террористическим статьям

30 сентября суд отправил под арест сроком на один месяц 28 суток четырех жителей Буйнакска, подозреваемых в подготовке теракта в отделе полиции. Арестованные подозреваются в покушении на жизнь силовиков и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (часть 1 статьи 30, статья 317 УК РФ и часть 2 статьи 223.1 УК РФ).  Другие подробности в в сообщении районного суда не приведены. Статья 317 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Апелляционная инстанция ужесточила приговор Егору Семенову, который был осужден на 27 лет лишения свободы за попытку отравления летчиков в Армавире. По требованию прокуратуры наказание изменено на пожизненное заключение. Уроженец Мелитополя Егор Семенов был признан виновным по части 3 статьи 205 (теракт с использованием отравляющих, опасных химических веществ) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Этот приговор обжаловали как сторона защиты, так и гособвинение, которое требовало пожизненного срока для подсудимого. Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры.

58-летний подписчик чеченского блогера Тумсо Абдурахманова* Александр Кричевскому из Ижевска предстал перед военным судом в Екатеринбурге. Мужчина обвинен в призывах к терроризму из-за комментария в канале. Мужчина, который до ареста имел первую группу инвалидности, обвинен в призывах к терроризму через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы). Подписчик похватил Тумсо* за то, что тот "не боится", назвал его "лучом свободы в царстве тьмы", а врагом назвал "Путина" и фсбшную клику".

Четверо махачкалинцев признались под пытками в поклонении Гитлеру и причастности к "Азову"*. Магомед Джаватханов, Руслан Аккаев и еще двое жителей Дагестана находятся в ростовском СИЗО по обвинению в терроризме. Обвинение утверждает, что они собирались поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка.  Обвиняемые утверждают, что после задержания подверглись жестоким пыткам, а дело полностью сфабриковано.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал Павла Евлашкина и Дениса Максимова виновными в теракте и отмывании денег, оба приговорены к 15 годам заключения.  Согласно версии обвинения, Евлашкин через Telegram получил задание - за денежное вознаграждение поджечь оборудование на железнодорожном перегоне Ростов-Главный - Гниловская.  Оплату от заказчика они получили в криптовалюте и вывели в легальный оборот через банковский счет Максимова. Речь идет о сумме свыше 20 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД Дагестана совместно с УФСБ России по РД и задержали пять жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта задержанные, по версии силовиков, намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Управлением Следкома России по Дагестану возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 317 и части 2 статьи 223.1 УК РФ

Военный суд в Ростове-на-Дону признал участником и вербовщиком ИГ* гражданина Узбекистана, арестованного в Адыгее. Сирожиддину Тухтаеву вменяли участие в террористической организации и содействие ее деятельности (часть 2 статьи 205.5 и часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Согласно версии обвинения, с октября 2023 года до января 2024 года он, находясь в Адыгее и Краснодарском крае, переписывался с несовершеннолетней, убеждая ее участвовать в деятельности запрещенной террористической организации. Под стражей Тухтаев агитировал сокамерника разделить "идеи радикального ислама" и поддержать деятельность террористической организации.

5 сентября суд приговорил к условному сроку жительницу станицы Выселки Наталью Новоселецкую, посчитав ее участницей ячейки экстремистской организации. Пенсионерка не признала вину. По версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района". Их дело было передано в суд в сентябре 2024 года.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

* запрещенная в России террористическая организация.*
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

