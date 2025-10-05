Назначена лингвистическая экспертиза высказываний Мансура Гнеева

Адвокат сочинского блогера Мансура Гнеева сообщила, что по его высказываниям назначена лингвистическая экспертиза, свой арест он воспринимает как испытание.

Как писал "Кавказский узел", силовики провели обыск в квартире у блогера Мансура Гнеева в Сочи, он задержан по делу об экстремизме. В качестве возможных причин возбуждения уголовного дела называются антиизраильские ролики и видео о "Русской общине". Он был арестован на два месяца Следователи изъяли при обыске коврики для намаза, телефоны и ноутбуки, фотоальбом и книги, а также деньги, подаренные семье.

Исламский блогер из Усть-Лабинска Мансур (Борис) Гнеев оштрафован на 15 тысяч рублей и арестован на две недели за разжигание ненависти и вражды и неповиновение полиции. Он заявил, что на своем канале неудачно высказался в адрес христианства и принадлежности адыгских земель, и принес извинения . Ранее он публиковал на своем YouTube-канале обращение к координатору "Русской общины" Андрею Ткачуку.

Адвокат Мансура Гнеева Мария Спасибухова сообщила 4 октября корреспонденту "Кавказского узла", что пока рано говорить о том, что именно стало основанием для обвинения.

«Это пока неизвестно. Назначена лингвистическая экспертиза. Просто в общих чертах - «призывает к насилию и ненависти». Лично я объективно не вижу в этом ролике ничего подобного. Но тем менее, ему предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 1 статьи 282 УК РФ», - сообщила она.

По словам адвоката, у Гнеева все относительно хорошо. "Жалоб нет. Арест воспринимает как испытание. Благодарит за поддержку. Он большой молодец", - отметила Спасибухова.

Супруга Гнеева Раида заявила, что сбор средств продолжается. «Но сейчас сбор только через ссылку на сбор ВТБ, так как мои карты заблокированы. Очень надеюсь, что хватит на оплату услуг адвоката. Я очень благодарна всем за помощь и поддержку», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"По поводу материального положения - прикидываю варианты работы. Это тоже испытание, АльхамдуЛлилях. Ничего страшного, в беременность тоже нужно было работать. А сейчас у нас четырехмесячный сын», - отметила Гнеева.

Глава Центра защиты СМИ* Галина Арапова* считает, что не стоит оценивать в настоящее время оценивать ролик, чтобы не помешать защите.

«Даже по тексту расшифровки оценивать, есть там экстремизм или нет, сложно. Плюс это может помешать адвокату выстраивать позицию защиты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В одном из роликов, которые Гнеев опубликовал в июне этого года, он коснулся публичного конфликта между главой спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым и схиигуменом Гавриилом. Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста". После этого представители движения "Сорок Сороков" отправились потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". Власти заставили православных активистов и Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция была выгодна обеим сторонам для пиара, указали аналитики. Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом Гавриилом, священник заявил, что у него "нет разногласий" с Алаудиновым после личной встречи, а его высказывание о мусульманах "неправильно поняли".