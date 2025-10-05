×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:33, 5 октября 2025

Назначена лингвистическая экспертиза высказываний Мансура Гнеева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат сочинского блогера Мансура Гнеева сообщила, что по его высказываниям назначена лингвистическая экспертиза, свой арест он воспринимает как испытание.

Как писал "Кавказский узел", силовики провели обыск в квартире у блогера Мансура Гнеева в Сочи, он задержан по делу об экстремизме. В качестве возможных причин возбуждения уголовного дела называются антиизраильские ролики и видео о "Русской общине". Он был арестован на два месяца Следователи изъяли при обыске коврики для намаза, телефоны и ноутбуки, фотоальбом и книги, а также деньги, подаренные семье.

Исламский блогер из Усть-Лабинска Мансур (Борис) Гнеев оштрафован на 15 тысяч рублей и арестован на две недели за разжигание ненависти и вражды и неповиновение полиции. Он заявил, что на своем канале неудачно высказался в адрес христианства и принадлежности адыгских земель, и принес извинения. Ранее он публиковал на своем YouTube-канале обращение к координатору "Русской общины" Андрею Ткачуку.

Адвокат Мансура Гнеева Мария Спасибухова сообщила 4 октября корреспонденту "Кавказского узла", что пока рано говорить о том, что именно стало основанием для обвинения.

«Это пока неизвестно. Назначена лингвистическая экспертиза. Просто в общих чертах - «призывает к насилию и ненависти». Лично я объективно не вижу в этом ролике ничего подобного. Но тем менее, ему предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 1 статьи 282 УК РФ», - сообщила она.

По словам адвоката, у Гнеева все относительно хорошо. "Жалоб нет. Арест воспринимает как испытание. Благодарит за поддержку. Он большой молодец", - отметила Спасибухова.

Супруга Гнеева Раида заявила, что сбор средств продолжается. «Но сейчас сбор только через ссылку на сбор ВТБ, так как мои карты заблокированы. Очень надеюсь, что хватит на оплату услуг адвоката. Я очень благодарна всем за помощь и поддержку», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"По поводу материального положения - прикидываю варианты работы. Это тоже испытание, АльхамдуЛлилях. Ничего страшного, в беременность тоже нужно было работать. А сейчас у нас четырехмесячный сын», - отметила Гнеева.

Глава Центра защиты СМИ* Галина Арапова* считает, что не стоит оценивать в настоящее время оценивать ролик, чтобы не помешать защите.

«Даже по тексту расшифровки оценивать, есть там экстремизм или нет, сложно. Плюс это может помешать адвокату выстраивать позицию защиты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В одном из роликов, которые Гнеев опубликовал в июне этого года, он коснулся публичного конфликта между главой спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым и схиигуменом Гавриилом. Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста". После этого представители движения "Сорок Сороков" отправились потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". Власти заставили православных активистов и Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция была выгодна обеим сторонам для пиара, указали аналитики. Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом Гавриилом, священник заявил, что у него "нет разногласий" с Алаудиновым после личной встречи, а его высказывание о мусульманах "неправильно поняли". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* внесены Минюстом в реестр иноагентов.** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:08, 5 октября 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
03:34, 5 октября 2025
Еще трое лидеров акции протеста задержаны в Тбилиси
02:50, 5 октября 2025
Лидеры протестной акции Зоделава и Надирадзе задержаны в Тбилиси
00:17, 5 октября 2025
Два подростка отправлены под домашний арест за драку в Махачкале
18:34, 4 октября 2025
Зурабишвили назвала провокацией попытки штурма президентского дворца
18:19, 4 октября 2025
Столкновения с полицией начались у президентского дворца в Тбилиси
Все события дня
Новости
05:34, 4 октября 2025
Продлен арест Виктора Гончарова
03:35, 4 октября 2025
Оставлен в силе приговор бывшему кубанскому судье Грачеву
23:39, 3 октября 2025
Житель Кубани осужден за намерение примкнуть к ЛСР*
Денис Джалагания. Фото предоставлено Денисом Джалаганией
18:55, 3 октября 2025
Полиция отказалась давать ход доносу на кубанского зоозащитника
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17:55, 3 октября 2025
Мигрант осужден по делу о вербовке для ИГ* в Адыгее
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Курбан Далгатов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственниками Далгатова.
04 октября 2025, 07:32
Мать Далгатова пожаловалась на затягивание дела о его смерти

Микаел Аджапаян. Фото: https://hetq.am/ru/article/175223
03 октября 2025, 17:35
Архиепископ Аджапаян приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше