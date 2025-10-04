Избирательные участки в Грузии закрылись на фоне столкновений в Тбилиси

На избирательных участках в Грузии, где сегодня проходило голосование на муниципальных выборах, начался подсчет голосов. У президентского дворца в Тбилиси продолжается противостояние с силовиками, протестующие подожгли баррикады.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Ранен как минимум один спецназовец. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее провокацией.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Процедура голосования на выборах в органы местного самоуправления по всей Грузии завершена. Избиратели имели право голосовать до 20:00 (19.00 мск). Однако избиратели, стоящие в очереди в это время смогут проголосовать . Ожидается, что предварительные результаты выборов будут объявлены в течение 2 часов после закрытия участков, сообщила телекомпания "Имеди".

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набирает 77,4% на муниципальных выборах — заявила проправительственная телекомпания со ссылкой на данные экзитпола.

На Орбелиани в Тбилиси близ Президентского дворца продолжает сохраняться напряженная ситуация. Протестующие перед кордоном робокопов построили баррикады и подожгли их, передает Tbilisi Life.

На проспекте Руставели тем временем продолжается мирная акция протеста, пишет "Новости Грузия".

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".