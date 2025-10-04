×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:34, 4 октября 2025

Зурабишвили назвала провокацией попытки штурма президентского дворца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Попытка захвата президентского дворца инсценирована властями с целью дискредитировать 310 дней мирных протестов, заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого  у президентского дворца начались столкновения с силовиками.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала в своем X  заявление о сегодняшних попытках штурма президентского дворца. 

«Эта пародия на захват президентского дворца может быть инсценирована только режимом с целью дискредитировать 310 дней мирных протестов грузинского народа. Как законный президент, я официально отвергаю это и продолжаю мирно стоять вместе со своим народом, пока мы не выиграем новые выборы», - написала она.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Предвыборный плакат Кахи Каладзе. Фото "Кавказского узла".
20:31, 4 октября 2025
ЦИК заявил о победе Каладзе на выборах мэра Тбилиси
Горящие баррикады у президентского дворца Стоп-кадр видео "Новости Грузия" от 04.10.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/25855.
19:32, 4 октября 2025
Избирательные участки в Грузии закрылись на фоне столкновений в Тбилиси
Силовики использовали водомет против протестующих. Стоп-кадр видео "Новости Грузии" от 04.10.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/25849.
18:52, 4 октября 2025
Силовики использовали водомет против протестующих у дворца президента Грузии
18:19, 4 октября 2025
Столкновения с полицией начались у президентского дворца в Тбилиси
Обстановка на площади Свободы. Скриншот фото Publika от 04.10.25
18:14, 4 октября 2025
Демонстранты в Тбилиси заявили о взятии власти в свои руки
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Курбан Далгатов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственниками Далгатова.
04 октября 2025, 07:32
Мать Далгатова пожаловалась на затягивание дела о его смерти

Микаел Аджапаян. Фото: https://hetq.am/ru/article/175223
03 октября 2025, 17:35
Архиепископ Аджапаян приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше