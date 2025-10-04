Оппозиция заявила о нарушениях на избирательных участках в Тбилиси и Батуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательных участках в Тбилиси в ходе муниципальных выборов зафиксированы препятствия видеонаблюдению и карусельное голосование, а в Батуми наблюдается подкуп избирателей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий 1 отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - За Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

На избирательном участке № 33 в Тбилиси председатель комиссии препятствует работе системы видеонаблюдения представителей партии "Лело - Сильная Грузия", заявил один из лидеров партии Тазо Датунашвили.

Он пояснил, что представители партии и члены комиссии установили видеокамеры на всех 582 участках в Тбилиси в соответствии с Избирательным кодексом. "Председатель 33-го избирательного участка в [городском районе] Надзаладеви Нино Нозадзе не дает нашим представителям возможность поправить камеру и осуществлять видеомониторинг. Я обращаюсь лично к Нино Нозадзе в связи с тем, что она совершает тяжкое нарушение и преступление", - цитирует Датунашвили "Интерпрессньюс".

Кроме того, по словам Датунашвили, на ряде избирательных участков зафиксированы факты подкупа избирателей и карусельного голосования. По его мнению, таким образом власти пытаются фальсифицировать итоги голосования, сообщает на своем сайте телеканал "Пирвели".

В частности, по данным Датунашвили, на участке № 51 в Тбилиси избирателям было выдано по два бюллетеня, в связи с чем подана жалоба. Аналогичный случай зафиксирован на участке № 37.

На избирательном участке № 33 в Надзаладеви, где оппозиционерам "не позволяют нормально установить камеру", зафиксировано "несколько случаев, когда люди входили туда, а затем выходили с закрытыми лицами, что указывает на то, что там крутилась карусель", заявил политик.

Раздача денег зафиксирована также в Мухиани

По его словам, в Тбилиси "уже поданы десятки жалоб" на нарушения. Кроме того, жалобы поступают и в регионах, а на некоторых участках зафиксирован подкуп избирателей. "Например, в Батуми на улице Пиросмани на избирательном участке № 15 прямо у избирательного участка припаркован микроавтобус, с которого раздаются деньги. Раздача денег зафиксирована также в [селе] Мухиани, на избирательных участках № 75 и № 62 в Глдани", - приводятся в публикации слова Датунашвили.

По данным ЦИК, к 10.00 (09.00 мск) на муниципальных выборах проголосовали 275 948 избирателей, явка составила 7,85%. Самая высокая активность фиксируется в регионе Рача-Лечхуми, сообщает "Новости - Грузия".

"Для сравнения – явка избирателей на прошлых местных выборах в ковидном 2021 году к 10.00 составляла 7,41%. На парламентских выборах 2024-го – 9,27%", – отмечается в публикации.

Напомним, в выборах участвуют 12 партий 2 . При этом у "Грузинской мечты" фактически нет конкуренции в ряде округов: в 27 муниципалитетах кандидаты в мэры от власти остаются без соперников, еще в 25 им противостоит лишь один оппонент, сообщило издание "Новости – Грузия".

Лидеры ряда оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке "Кавказского узла".

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".