Протестующие на Руставели выразили поддержку Геле Хасае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Тбилиси активист "Гирчи - Больше свободы" был участником ежедневных акций на проспекте Руставели, собравшиеся у парламента в 307-й день непрерывного протеста потребовали его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что cиловики в Тбилиси заподозрили активиста из партии "Гирчи - Больше свободы" Гелу Хасаю в избиении человека. Это обвинение предусматривает до трех лет лишения свободы. В апреле 2024 года Гела Хасая, задержанный на акции протеста против закона об иноагентах, был оштрафован судом на 2600 лари (около 930 долларов). Хасаю признали виновным в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Граждане Грузии сегодня, 307-й вечер подряд, собрались у здания парламента и перекрыли движение по проспекту Руставели, протестуя против решения "Грузинской мечты" прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз. Собравшиеся выступают с неизменными требованиями - назначить новые выборы и освободить всех задержанных во время протестов.

Активисты выразили поддержку Геле Хасае, члену партии арестованному по обвинению в умышленном причинении легких телесных повреждений. Они подчеркнули, что протесты продолжатся до тех пор, пока их требования не будут выполнены, пишет "Интерпрессньюс".

"Мы продолжим борьбу до победы, Гела Хасая и другие узники совести обязательно будут освобождены", - цитирует совместное заявление протестующих Publika.

Собравшиеся отметили, что Гела Хасая каждый день до ареста был с ними на проспекте Руставели у парламента. Хасая не признает вину и сообщил, что подвергся психологическому давлению со стороны полицейских, передает со слов его адвоката Ираклия Чомахашвили телекомпания Pirveli.

На акции протеста у парламента сегодня был презентован третий номер газеты "Голос свободы из тюрьмы", в которой публикуются письма грузинских политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.