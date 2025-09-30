×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:22, 30 сентября 2025

Протестующие на Руставели выразили поддержку Геле Хасае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Тбилиси активист "Гирчи - Больше свободы" был участником ежедневных акций на проспекте Руставели, собравшиеся у парламента в 307-й день непрерывного протеста потребовали его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что cиловики в Тбилиси заподозрили активиста из партии "Гирчи - Больше свободы" Гелу Хасаю в избиении человека. Это обвинение предусматривает до трех лет лишения свободы. В апреле 2024 года Гела Хасая, задержанный на акции протеста против закона об иноагентах, был оштрафован судом на 2600 лари (около 930 долларов). Хасаю признали виновным в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 

Граждане Грузии сегодня, 307-й вечер подряд, собрались у здания парламента и перекрыли движение по проспекту Руставели, протестуя против решения "Грузинской мечты" прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз. Собравшиеся выступают с неизменными требованиями - назначить новые выборы и освободить всех задержанных во время протестов.

Активисты выразили поддержку Геле Хасае, члену партии арестованному по обвинению в умышленном причинении легких телесных повреждений. Они подчеркнули, что протесты продолжатся до тех пор, пока их требования не будут выполнены, пишет "Интерпрессньюс". 

"Мы продолжим борьбу до победы, Гела Хасая и другие узники совести обязательно будут освобождены", - цитирует совместное заявление протестующих Publika. 

Собравшиеся отметили, что Гела Хасая каждый день до ареста был с ними на проспекте Руставели у парламента. Хасая не признает вину и сообщил, что подвергся психологическому давлению со стороны полицейских, передает со слов его адвоката Ираклия Чомахашвили телекомпания Pirveli.

На акции протеста у парламента сегодня был презентован третий номер газеты "Голос свободы из тюрьмы", в которой публикуются письма грузинских политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
1
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
18:21, 30 сентября 2025
Двое военных из Камышина убиты в военной операции
15:18, 30 сентября 2025
Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси
14:19, 30 сентября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
Гела Хасая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/167599-u-zdaniia-parlamenta-gruzii-sotrudniki-pravookhranitelnykh-organov-zaderzhali-aktivista-gelu-khasaia
15:18, 30 сентября 2025
Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
22:54, 29 сентября 2025
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 306 дней подряд
Саакашвили. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:19, 29 сентября 2025
Суд обязал Саакашвили возместить три миллиона долларов в бюджет Грузии
Георгий Бачиашвили. Фото: https://1tv.ge/
19:04, 29 сентября 2025
Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
Марш германо-грузинской дружбы. Скриншот фото Publika от 28.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1562486478484230&set=pcb.1562486615150883 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:02, 28 сентября 2025
Участники протестов в Тбилиси выразили поддержку послу Германии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше